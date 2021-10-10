10 Ekim anmasına müdahale

10 Ekim Ankara Katliâmı’nın 6. yıl dönümünde Ankara Garı önünde yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti.

Çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi. Valiliğin sadece yakınları ölenlerin temsili anma yapabileceği kararının ardından Ankara Garı önüne girişler yasaklandı. Metronun Ulus istasyonu da valilik tarafından bir süreliğine kapatıldı. Gar çevresinde anmaya gelen çok sayıda kişi toplandı. Tandoğan tarafından anmaya gelenlere polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

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