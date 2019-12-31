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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

100 bin Suriyeli’yi İstanbul’dan gönderdik

31 Aralık 2019, Salı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İkameti İstanbul’da olmayan 100 bin Suriyeli’yi İstanbul’dan gönderdik, şu anda İstanbul’daki Suriyeli sayısı 474 bin 679” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikameti İstanbul’da olmayan 100 bin Suriyeli’yi İstanbul’dan gönderdiklerini, şu anda İstanbul’daki Suriyeli sayısının 474 bin 679 olduğunu, 110 bin Suriyeli’ye de vatandaşlık verdiklerini söyledi. Bakan Soylu, bir tv kanalında katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.  İstanbul’daki göç olgusuna ilişkin Soylu, “Göç sadece Suriyeli meselesiyle değerlendirilmemeli. Bugün dünyanın birçok yerinden ciddi bir göç akımı var. Bir yılda 445 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu büyük bir göç dalgası ve bunun müsebbibi Batı’dır. 105 bin kaçak göçmeni kendi memleketine gönderdik bu yıl. Geçen yıl bu rakam 68 bin civarındaydı.” ifadesini kullandı. 

İstanbul’daki Suriyeli sayısı 474 bin 679

Geçen yıl İstanbul’da 28 bin, bu yıl itibarıyla 117 bin kaçak göçmen yakaladıklarını anlatan Soylu, bu kaçak göçmenin tamamını İstanbul’dan gönderdiklerini söyledi. Soylu, İstanbul’da yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ikameti İstanbul’da olmayan 100 bin Suriyeli’yi İstanbul’dan gönderdiklerini, şu anda İstanbul’daki Suriyeli sayısının 474 bin 679 olduğunu belirtti. 110 bin Suriyeli’ye vatandaşlık verdiklerini, bunların 53 bininin yetişkin, 57 bininin de çocuk olduğunu ifade eden Soylu, “Bunların önemli bir özelliği var. Öğretmen, doktor, mühendis, iş adamı, esnaf, bilim adamı, öğretim üyesi, başarılı öğrencileri listeledik, bunları vatandaş yaptık. Seçiciliğimiz aynı şekilde devam ediyor.” dedi.

Etiketler: 100 bin, Suriyeli, İstanbul
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