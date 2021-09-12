12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Peki darbe sorumlularının yargılandığı 12 Eylül dâvâsı neden düştü?

Darbeci komutanlar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında, Askerî Ceza Kanunu’nun “askerî rütbelerin sökülmesi”ne ilişkin 30’uncu maddesinin uygulanmasına karar verilmişti. Hükmün ardından sanık avukatları, kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay’dayken Evren, 10 Mayıs 2015’te 98 yaşında, Şahinkaya ise 9 Temmuz 2015’te 90 yaşında öldü. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, temyiz incelemesinde, sanıkların ölümleri sebebiyle dâvânın düşürülmesine karar verdi. Dosyayı yeniden görüşen yerel mahkeme, karara uyarak düşme kararı verdi ve dosya tekrar Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bu kez de usûl yönünden bozdu. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesinin sanıklar hakkında verilen hükmü usûl yönünden bozmasının ardından 12 Mayıs 2019’da yeniden yargılama yapan Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez Evren ile Şahinkaya hakkında “kamu davasının ortadan kaldırılmasına” karar verdi. Ayrıca Evren ve Şahinkaya’nın malvarlıklarına el konulması ve sanıkların TSK’den çıkarılması ile rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına hükmedildi.

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