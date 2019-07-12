"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

12 Temmuz 2019, Cuma 09:38
15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Salı günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

AA

Etiketler: 15 Temmuz, darbe, Türkiye, AKP, asker
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar hükümetinden Arakanlılara 'kimlik kartı' engeli

    Pendik'teki araca saldırı olayında iddianame kabul edildi

    Kaslowski: Cari açığın azalma nedeni iç talebin aşırı daralması

    S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

    Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini vurdu: 8 ölü, 35 yaralı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'adaların egemenliği kaybedildi' iddialarına cevap

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib mutabakatının uygulanması çağrısı

    Resmi Gazete'nin mobil uygulaması kullanıma açıldı

    Eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat vefat etti

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim

    Kayıtlı işsizler 5’e katlandı

    Kalp krizi geliyorum diyor

    Saray KHK’larını Meclis incelesin

    Şırnak'ta terör saldırısı

    Suriye'de rejimden hava saldırısı: 4 çocuk öldü

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklandı

    Hamas İsrail'i uyardı: Çatışmasızlık sona erebilir

    Srebrenitsa'da acılar tazelendi

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    Şemseddin ÇAKIR

    Bediüzzaman farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Süleyman KÖSMENE

    Savad-ı Azamın sınırı ve ölçüsü yok mudur?
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın arzu ve istidatları ahirete delildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.