15 Temmuz gazileri tedirgin

Yeniden ifadeye çağrılan 15 Temmuz gazilerinin bir kısmı, kendileri için toplanan paraların akıbetini sordukları için gözdağı verilmek istendiğini iddia ediyor.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 4,5 yıl geçti. Aradan geçen sürede, darbecilerin yargılandığı dâvâların büyük çoğunluğunda karar çıktı. Bazı dâvâlar ise sürüyor. 251 kişinin vefat ettiği, 2 bin 734 kişinin yaralandığı darbe girişimi sebebiyle açılan dâvâların en önemlilerinden biri de Genelkurmay Çatı Dâvâsı.

Talimat yazısı gönderildi

Genelkurmay Çatı Dâvâsı’nın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişiminde vefat edenlerin yakınları ve yaralananlara sorulmak üzere, mahkemelere talimat yazısı gönderdi. 29 Ocak’ta yazılan talimat yazısında mağdur ve müştekilere şu soruların sorulması istendi: İlgilinin 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sırasında yaralanıp yaralanmadığı, yaralanmış ise olay günü nerede ve ne şekilde yaralandığı anlaşılacak şekilde olay gününe ilişkin bilgi ve görgüsü, Söz konusu olaya ilişkin maddî zararının bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise nevi ve miktarı, Hastane raporunun bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise raporları hangi hastaneden aldığı, Söz konusu olaya ilişkin şikâyetinin bulunup bulunmadığı ve katılma talebinde bulunup bulunmadığı, söz konusu olaya ilişkin daha önce herhangi bir soruşturma veya kovuşturma dosyasında beyan verip vermediği...

‘Amaç gözdağı vermek’

Independent Türkçe’nin haberine göre, mağdur ve müştekilere gönderilen bu sorular, bazı 15 Temmuz gazilerinde tedirginliğe yol açtı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vefat edenlerin yakınları ve yaralananlar için toplanan paraların akıbetini soran bazı gaziler, yöneltilen soruları daha önce cevapladıklarını belirtiyor. Çeşitli eylemler ve basın açıklamaları yaparak kendileri için toplanan paraların akıbetini soran gaziler, kendilerine yöneltilen soruların cevaplarının dâvâ dosyalarında olduğuna dikkati çekiyor. Gaziler, yeniden ifadeye çağrılarak, yaptıkları eylemler sebebiyle kendilerine gözdağı vermenin amaçlandığı iddia ediyor.