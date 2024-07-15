MECLİS BAŞKANLIĞI, 15 TEMMUZ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN RAPORU İÇİN, “BÖYLE BİR RAPOR YOK” DİYOR.

2019’da verilen cevap

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2019’da, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun 12 Temmuz 2017’de eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulan darbe raporuyla ilgili soruya ‘Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır’ cevabını vermişti.

Kendi raporunu kaybetti

Prof. Dr. Mehmet Altan: “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu ne oldu? Ve irtibatlı bir son soru daha: Kendi raporunu kaybeden başka bir Meclis var mıdır acaba yeryüzünde? Üstelik ‘kendisine karşı yapılan’ bir darbenin raporunu kaybediyor.”

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15 Temmuz raporu ne oldu?

Gazeteci Yazar Mehmet Altan, “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyon Raporu ne oldu gerçekten? Kendi raporunu kaybeden başka bir Meclis var mıdır acaba yeryüzünde?” dedi.

Gazeteci Yazar Mehmet Altan, “Basın Tarihi: 15 Temmuz raporu ne oldu?” başlıklı bir yazı yazdı. Artı Gerçek’te yazan Altan şunları söyledi: “Bana “15 Temmuz Yargısı nedir” diye sorsalar, AYM, AİHM ve Yargıtay kararlarının “mahkemeler” tarafından uygulanmadığı… Taraf olunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyulmadığı dönem derim. Bu, anayasanın açıkça çiğnendiği anlamına da geliyor tabii. Çalışmaya devam ederken, bu kez de önüme “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu” Raporu tartışmaları düştü. Örneğin 25 Eylül Çarşamba 2019 tarihli “15 Temmuz raporu TBMM’de kayboldu” başlıklı bir habere rastladım.”

Ne ülke ama...

Altan şu şekilde devam etti: “Haber aynen şöyleydi: ‘CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, ‘darbe girişimini araştırması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporuna ve Meclis araştırması komisyonları raporlarının genel kurulda görüşülmesine ilişkin’ verdiği soru önergesinde 15 Temmuz raporunun kaybolduğu cevabını aldı. Meclis’te “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu” raporunun kaybolduğu bir dönemden ve ülkeden söz ediyoruz. Ama gene de sormakta mahsur yok: “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyon Raporu” ne oldu gerçekten? Ve irtibatlı bir son soru daha: Kendi raporunu kaybeden başka bir Meclis var mıdır acaba yeryüzünde? Üstelik de “kendisine karşı yapılan” bir darbenin raporunu kaybediyor. Ne ülke ama…”

Haber Merkezi