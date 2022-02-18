15 Temmuz ve BAE soruları

İYİ Parti Milletvekili Sezgin ve gazeteci yazar Ahmet Taşgetiren Erdoğan’ın BAE ziyaretine ilişkin, “15 Temmuz’un hesabı soruldu mu yoksa BAE’yi suçlamak hata mıydı?” diye sordular.

İYİ Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini eleştirdi. Sezgin TBMM Genel Kurulunda şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında 13 metne imza atılmıştı. Sayın Erdoğan BEA’yi Türkiye’nin körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağı olarak tanımlamıştı. (…) 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki en önemli aktörlerden olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleri’yle bugünkü yakınlaşmayı hangi gelişme tetiklemiştir? BAE’nin 15 Temmuz’un arkasında olmadığı mı ortaya çıkmıştır, yoksa Birleşik Arap Emirlikleri bu rolü için özür mü dilemiştir? İktidar 15 Temmuz’un hesabını sormaktan vaz mı geçmiştir, yoksa 15 Temmuz’un müsebbipleriyle ilgili olarak milletimiz bugüne kadar iktidar tarafından yanıltılmış mıdır? İktidar bu dönemlerin hangisinde hata yapmıştır, hangisinde milletimizi yanlış bilgilendirmiştir?”

Hangisi hatalı?

Sezgin, şöyle devam etti: “Şimdi bugün doğru olanı yapıyorsak Birleşik Arap Emirlikleri ile düşmanlığa varan ilişkilerimiz hatalı mıydı? O hata değilse, şimdi yapılan mı yanlıştır. Tabi soruyu Mısır ve İsrail ile yeniden vuslat hamleleri konusunda sorabiliriz ve liste uzayıp gider. Biz, bu ülkelerle ilişkilerimizin normalleşmesine elbette ki karşı değiliz, hatta iktidarın sadece dışarıda kendisine yarattığı hasımlarla değil, içeride vatandaşlarıyla da barışması gerektiğini düşünüyoruz. Birtakım hezeyanların etkisinin azaldığı ve dış ilişkilerin onarılmaya başlandığı bu süreçten memnuniyet duyuyoruz. (...) Bugüne kadar hezeyan, lüzumsuz iddia ve anlamsız ideolojik ısrarları nedeniyle yaratılan husumetten dolayı, ulusal çıkarların aşındırıldığını, millî güvenlik açısından önemli risk ve maliyetler yaratılmıştır. Bu iktidar, ağır maliyetler yaratan, ama hesap vermeyen bir iktidardır. Hesap vermeme, bu iktidarın alametifarikasıdır, hataların hesabı verilmemektedir.” Ankara - Anka

Hesabı soruldu mu?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye ile BAE’nin ilişkilerinin düzelmesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, iktidarın geçmişte BAE’yi 15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçladığını hatırlattı ve “Gerçekte 15 Temmuz’un arkasında BAE’nin ya da başka bir dış gücün bulunduğuna inanmıyor muyduk? Yoksa gerçekte yok muydu BAE parmağı da, biz iç kamuoyunu ‘beka söylemi’ne inandırabilmek için mi üretmiştik böyle kıytırık dış güç manipülasyonunu?” diye sordu. Taşgetiren, iktidarın 15 Temmuz hakkındaki söylemlerini hatırlatarak, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan herhangi bir toplantıda 15 Temmuz’daki rollerinin hesabı sorulmuş mudur?” dedi. Haber Merkezi