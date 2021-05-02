15 ülke vatandaşından test istenmeyecek

Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’alarındaki artış nedeniyle 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye’ye seyahat edeceklere yönelik bir karar yayımladı.

Buna göre, bazı ülkelerden Türkiye’ye giriş yapacak kişilerden 15 Mayıs 2021 itibariyle PCR testi istenmeyecek. Karara göre; 15 Mayıs 2021 itibariyle, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan ülkeye gelecek kişilerden, Türkiye’ye girişleri sırasında PCR testi istenmeyecek.

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Nijerya’dan Türkiye’ye yolcu yasağı

Birçok ülke vaka saylarına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamalarına giderken Nijerya da yeni bir seyahat kararı aldı. Alınan karara göre Nijerya, Türkiye’den gelen yolcuların ülkeye girişini yasakladı. Aynı karar, Türkiye’yle birlikte Hindistan ve Brezilya için de geçerli oldu. Nijerya tarafından yapılan açıklamada transit yolcuların bu karardan etkilenmeyeceği belirtildi ve Nijerya’ya başka ülkelerden gelen Kovid-19 vakalarının ülkede vak’aları arttırma riskini azaltmak adına bu önleyici adımların gerekli görüldüğü kaydedildi.

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THY'den açıklama

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testi 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyecek.

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallar kapsamında, Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kuralların uygulandığı belirtildi.

Bu kurallarından birinin de PCR testi zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Aralık 2020 itibariyle, Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir." (AA)