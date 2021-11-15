165 işçi daha vefat etti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi İş Cinayeti Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre; Ekim ayında iş cinayetlerinde vefat eden 165 kişinin 145’i işçi ve memur, 20’si çiftçi ve esnaf. Ölenlerin 16’sı kadın işçi ve 149’u erkek. 5 göçmen işçi de iş kazasında vefat etti. Bu işçilerin 3’ü Suriyeli, 1’i Afganistanlı ve 1’i Gürcistanlı. Ekim ayında 2 çocuk da çalışırken vefat etti. Çocuk işçilerin tarım işkolunda çalıştığı açıklandı. Raporda, “Tarım işkolunda 17 işçi ve 5 çiftçi vefat etti. Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında. Covid-19 nedenli ölümler, en çok sağlık ve eğitim/büro işkollarında meydana geldi. Ekim ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 9’u (yüzde 5,45) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, eğitim, büro, metal, sağlık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu” denildi. Ankara /

İstanbul - Anka