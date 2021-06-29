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29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

19 yılda gelinen yer

29 Haziran 2021, Salı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Söke söke alırlar” sözlerine tepki vererek, “Ülkenin geldiği yer, getirildiği yer korkunç!” eleştirisinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “söke söke alırlar” sözlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan Uysal, “AKP Genel Başkanı’nın ‘söke söke alırlar’ sözü; iktidarın son kertede geldiği yeri, kimin siyasetini ve hakkını savunduğunu gösteren bir turnusol testi vazifesi gördü. Sayın Erdoğan sanki ülkenin Cumhurbaşkanı değil de zannedersiniz modern Düyun-u Umumiye reisi. Türkiye’de AKP iktidarı, milleti arkasına alıp küresel sermaye gruplarının karşısına çıkacağına, onları arkasına alıp milletin karşısına geçmiş vaziyette. Güneşin karşısında eriyen kar misali AKP tüm iddiaları ile sınandı ve kaybetti” dedi.

Milleti tehdit ediyor

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak zannediyorduk ki iktidar (AKP/Erdoğan) Türk Milleti’nin hakkını rantiyeciden, yolsuzdan, soyguncudan ‘söke söke’ alacak!” diyen Uysal, şu şekilde devam etti: “Ey benim dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim... AKP İktidarının 19 yıllık icraatının özeti; Türkiye’yi küresel kapital finans sistemine hiçbir önceliği ve ekonomik kalkınma projeksiyonu olmadan istilâya açarcasına entegre etmek ve tüm maddî birikimini özelleştirme adı altında satarak üzerinden yüzde 10-20 SENYORAJ hakkını almak! Ülkenin geldiği yer, getirildiği yer korkunç! Ülkenin Cumhurbaşkanı, Devleti ve Milleti uluslar arası alanda (dış politika/ekonomi/KÖİ borçlanmaları şimdi de Kanal İstanbul) riske sokarak adeta ‘istediğimi vermezseniz hepinizi yukarıdan aşağı paraşütsüz atarım’ demeye getiriyor!”

Haksızlığın hesabını sormak suç mu?

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan Bi’Karar Ver’e konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik ‘söke söke alırlar’ sözlerini değerlendiren Özcan, “Sayın Cumhurbaşkanı, bugün AK Parti’yi yöneten yöneticiler, sadece kendilerinin yerli ve millî olduğunu iddia eden siyasetçiler, bizi Londra’daki tahkimle mi tehdit ediyorlar? Mesele sadece Kanal İstanbul meselesi değil. Bugüne kadar yapılmış havalimanından, şehir hastanesine kadar, ne kadar gerçek değer üzerinde bir ödeme varsa asıl biz onları söke söke alacağız. Haksızlığın hesabını sormak ne zamandan beri tehdit oldu?” dedi.

Hukukçular da tepki gösterdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalefetin “Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz” sözlerine uluslar arası tahkimi adres göstererek “Söke söke alırlar” cevabını vermesi hukukçuların da tepkisini çekti. Hukukçu Prof. Dr. Mehmet Köksal, “somut sözleşme adaleti ilkesi” doğrultusunda hâkimlerin sözleşmelere müdahale edebileceğini belirterek, “Söke söke öderiz lâfı hukukî bir lâf değil” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre, hukukçu Turgut Kazan ise “Cumhurbaşkanı gerçekten böyle düşünüyor ve sorun çıkması halinde söke söke alınır diyorsa, alınan miktardan sorumlu sayılması da gündeme gelir. O sonucu yaratan, sonucun sorumlusu olur ve rücu edildiğinde ödemek zorunda kalır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: 19 yıl, gelinen yer
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