2020 Yılı Bütçesi görüşmeleri sona eriyor

TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Bütçesi'nin tümü üzerindeki görüşmeler için Meclis Başkanı Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulunda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinin bugün sona ereceğini belirterek, 11 gün boyunca devam eden çalışmalarda milletvekillerinin, komisyon üyelerinin ve bakanların yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Şentop, kapanış görüşmeleri sonrasında bütçeyi ve kesin hesabı Genel Kurulun oyuna sunacağını dile getirdi. 2020'nin TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olduğuna dikkati çeken Şentop, "Milli egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisimiz en zorlu Kurtuluş Savaşı ortamında Cumhuriyeti kurmuş geliştirmiş ve bugünlere getirmiştir." diye konuştu. Milletin müreffeh geleceği için çalışan Meclisin milli meselelerin yegane çözüm yeri olduğunu vurgulayan Şentop, bütçe görüşmeleri sürecinde milletvekillerinin dile getirdiği görüş ve önerilerini, milletin büyük bir merakla izlediğini anlattı. AA

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.