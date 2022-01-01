Hükümetin son günlerde attığı bazı ekonomik adımlar, muhalefet ve toplumun erken seçim talepleri, 2022’nin en önemli gündem maddesinin seçim olacağını gösteriyor.

“ERKEN Mİ, BASKIN MI SEÇİM GELİYOR?”

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, hükümetin ekonomideki krizi çözmeye dönük hamlelerinin siyaset kulislerinde “Erken mi, baskın mı seçim geliyor?” sorularını bir kez daha gündeme taşıdığını, 2022’de bu soruların çok konuşulacağını savundu.

ERDOĞAN SEÇMEN TOPLAMAYA YÖNELECEK

Uslu, oy oranı hızla düşen Erdoğan’ın yeniden seçmen kazanabilmek için, asgari ücrette olduğu gibi, yeni bir takım açılımlar içine girebileceğine dikkati çekerek, “Artık başka çaresi kalmadı. Seçim yapmasa da seçime hazırlık yılı olacaktır” dedi.

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2022 yılının gündemi de seçim olacak

2021’de siyasete, ekonomik kriz yüzünden erken seçim tartışmaları gündemini vururken, araştırmacılar 2022’de de Türkiye’nin gündeminin seçim olacağını söylüyor.

“Erken seçim zaten son üç-dört yıldır Türkiye’nin bitmeyen gündemi olduğu için 2022’de de erken seçimi konuşmaya devam edeceğiz. Ama erken seçim tahminleri, kehanetleri ne ölçüde gerçekleşir, onu bilebilmek çok zor.” Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, hükümetin ekonomideki krizi çözmeye dönük hamlelerinin siyaset kulislerinde “Erken mi, baskın mı seçim geliyor?” sorularını bir kez daha gündeme taşıdığını, 2022’de bu soruların çok konuşulacağını DW Türkçe’ye bu sözlerle anlatıyor. Uslu’ya göre 2021’e damgasını vuran Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki çekişme 2022’nin de ana gündemi olacak. Ancak bu gündemi zorlayacak, değiştirecek hatta tepe taklak edecek olan bir gerçeklik var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne yapacağının bilinmezliği.

24 Haziran öncesi de ‘seçim yok’ demişti

Ankara’da siyaseti yakından izleyen gazetecilerden Sedat Bozkurt, dikkatlerin neden 2022’de de Erdoğan’da olacağını DW Türkçe’ye “2022’de; ekonomi bilimine de uygun olmayan işler yaparak seçmen kitlesini konsolide etmek, kendisinden kopan ya da kopmak isteyen seçmen kitlesini geri almak isteyen bir siyasi iktidar göreceğiz” sözleriyle anlatıyor.

Bozkurt, Erdoğan’ın bu noktada ne yapacağının tam çözülemediğini, bu yüzden de erken ya da baskın seçim tartışmalarının nereye varacağının bilinmezliğinin 2022’yi zorlayacağını öngörüyor: “Ekonomi bilimine aykırı şeyler yapıyor ama seçmeni, seçmen kitlesini nasıl konsolide edecek? 2022’de Erdoğan’ın en çok buna oynadığına tanıklık edeceğiz. Seçim yok diyor ama 24 Haziran seçimleri öncesinde de demişti. Sürekli seçim yok deyişi, erken seçimin habercisi olabilirse de yeni yıldaki hamlelerine çok daha yakından bakmamız gerekiyor.

6 partinin birlikte hareket etmesi çok önemli

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu da “2022’de iktidarla muhalefetin sert diyaloglarına tanıklık edeceğiz. Çünkü iktidar, kendi seçmeninin muhalefete gitmesini engellemeye çalışıyor. Erdoğan bir taraftan kutuplaşmayı arttıracak bir taraftan da kendi seçmeninin sorunlarını çözmeye çalışacak. Ekonomide çok sıkıştı. Muhalefet seçim baskısını artıyor, ama ortada ne yapacağı çok da belli olmayan bir Erdoğan var” diyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti’nin yanı sıra AKP’den kopan Gelecek ve DEVA partilerinin ortak çalışmasına dikkat çeken Sedat Bozkurt, böylesi bir birlikteliğin muhalefetin iktidar karşısında daha da güçlendiği anlamına geldiğini söyleyerek, “Seçim sürecinde birlikte hareket etmeseler bile seçimden sonra oluşturulacak parlamento zemininde bunu gerçekleştireceklerini beyan ettiler. Bu; aslında seçim ittifakından daha zor bir iş. Bu nedenle, seçim ittifakını çok rahat kotaracaklarını ben düşünüyorum” diyor.

Haber Merkezi