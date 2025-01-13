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14 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

2025 yılı Hac protokolü imzalandı

13 Ocak 2025, Pazartesi 17:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, beraberindeki heyet ile 2025 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde’ye gitti. Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk Hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2025 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Rabia görüşmede, hac ibadetinin kolaylıkla yerine getirilebilmesi için bu yıl ek tedbirler aldıklarını belirterek, Hac mekanlarının kısıtlı bir alanı kapsaması nedeniyle bir planlama dahilinde hac organizasyonunu gerçekleştirdiklerini dolayısıyla bu yıl hac vizesi bulunmayanların, farklı vize türleriyle Mekke’ye gelerek hac yapmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

AA

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