22 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada, depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının ve projelendirme aşamasında hata yapıldığının belirlendiği vurgulandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 binada toplam 115 kişinin can verdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından soruşturma başlatılarak, delillerin toplandığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüphelinin tutuklandığı ve 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı hatırlatıldı.

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