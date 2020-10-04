"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

27. Dönem 4. Yasama Yılı'nda Meclis'i hangi konular bekliyor?

04 Ekim 2020, Pazar 13:21
TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndaki ilk işi Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan olmak üzere 3 yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri olacak.

TBMM Genel Kurulu, 6 Ekim Salı günü toplanarak Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.

Genel Kurulda daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, AK Parti, CHP ve HDP kontenjanlarından boşalan üç üyelik için seçim yapılacak.

Genel Kurulda, 7 Ekim Çarşamba günü Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Aynı gün Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri üreten, piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeriyor.

Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Ekim Salı günü toplanarak performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ise Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 7 Ekim Çarşamba günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.

Grup toplantıları başlayacak

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye - Yunanistan teknik toplantısı ertelendi

    Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Dışişleri: Gence saldırıları, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliği gösteriyor

    En çok konut hangi şehirlerde satıldı?

    27. Dönem 4. Yasama Yılı'nda Meclis'i hangi konular bekliyor?

    Umre ziyaretleri yeniden başladı

    Kovid-19 tedavisi gören Trump'tan son durumuna ilişkin açıklama

    Danıştay kararı: Postacılar belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanamayacak

    Sayın Macron, gelecek İslamındır

    AB için yeni fırsat kaçmasın

    ‘Süper enzim’ plâstik şişelere karşı

    Türkiye’nin karbon haritası çıkarıldı: Sera gazına dikkat

    20 bin hasta 15 yaş altı

    Fransa'da en yüksek günlük vaka gözlemlendi

    Fenerbahçe 3 puana 2 golle uzandı

    İlham Aliyev: 7 köyü daha işgalden kurtardık

    Küresel salgının son 24 saatinde yaşananlar

    Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

    'Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil'

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Korku esareti ne zaman biter?
    Abdurrahman AYDIN

    Siz hoş geldiniz de, çocuklar nerede?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avustralyalı gazeteci Adams: Said Nursî’nin cesaret ve azminden etkileneceksiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tasarrufsuz itibar ne durumda?
    Genel

    Sayın Macron, gelecek İslamındır
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış - 6: Vücudun direncini arttıran besinler
    Osman ZENGİN

    “Bir genç intihar edip ölmüş” deseler...
    Mehmet KARA

    Sözün ağırlığı kaybolunca
    Risale-i Nur'dan

    Ehemmiyetli bir hizmette istihdam ediliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.