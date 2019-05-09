''31 Mart-23 Haziran arasında 18 yaşına girenler oy kullanamayacak''

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren seçmenlerin oy kullanamayacaklarını söyledi.

Bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 23 Haziran'daki seçimlerde seçmen kütüğü ve listelerin ne olacağı sorusu üzerine Özel, “Seçmen listelerine hiçbir şekilde güncelleme olmayacak. Şimdi seçmen listelerinin çoğaltılması sürecine kadar ölenlerin kayıtları dondurulacak, kısıtlıların ve cezaevinde olanlarınki güncellenecek. Bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen kütüğü ve seçmen listesi ne ise, 23 Haziran İstanbul seçimleri için o geçerli olacaktır” dedi. NTV

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