36 cezaevi daha yapılacak

Adalet Bakanlığı, 36 yeni cezaevi daha yapacak. Böylece Türkiye’deki toplam cezaevi sayısı 419’a çıkacak. Yeni cezaevlerine 8 milyar 713 milyon 944 bin lira harcanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan 2022 yılı yatırım programına göre; Türkiye’deki 383 cezaevine yenileri eklenecek ve toplam cezaevi sayısı 419’e çıkacak. Yeni yapılacak 36 cezaevinin sonuncusu 2025 yılında bitecek ve bu cezaevleri toplam 8 milyar 713 milyon 944 bin liraya mal olacak. *** İLÇE CEZAEVLERİ KAPATILIYOR Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü’nün 2022 verilerine göre; Türkiye’de şu anda 269 kapalı ceza infaz kurumu, 86 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 8 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 383 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi 270 bin 68 kişilik. CTE’nin verilerine göre; ilçe cezaevleri 2006 yılından bu yana kapatılıyor. 2006 yılında 20, 2007 yılında 51, 2008 yılında 16, 2009 yılında 22, 2010 yılında 6, 2011 yılında 3, 2012 yılında 8, 2013 yılında 21, 2014 yılında 22, 2015 yılında 15, 2016 yılında 13, 2017 yılında 10, 2018 yılında 7, 2019 yılında 45, 2020 yılında 11, 2021 yılında 14 adet olmak üzere toplam 284 ilçe ceza infaz kurumu kapatıldı.

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