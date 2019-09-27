4.6’dan sonra 6.0

ÖNCEKİ GÜN 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SARSILAN İSTANBUL VE ÇEVRESİ İKİ GÜN SONRA 6’LIK YENİ BİR ŞOK YAŞADI.

Bir deprem daha!

AFAD'dan uyarı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı

AFAD'dan genel bilgilendirme ve Boğaziçi’ndeki köprülere ilişkin açıklama

MARMARA’NIN TAMAMINDA HİSSEDİLDİ

KANDİLLİ Rasathanesinin, büyüklüğünü önce 5.7 olarak açıklayıp sonra 6 olarak revize ettiği, merkez üssü yine Silivri açıkları olarak belirlenen deprem İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

OKUL, HASTANE VE İŞYERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

AVCILAR’DA bir caminin minaresi yıkıldı. İtfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel işyerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Halk açık alanlarda toplandı.

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İstanbul’da deprem korkuttu

İstanbul’da şehir genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri’ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. İstanbul’da meydana gelen deprem dolayısıyla Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Şehir genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar açık alanlarda toplandı. Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı. İstanbul - aa

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Marmara’da da tsunami olabilir

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Karabük Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları’ konulu sempozyuma katıldı. ‘Gelecekte insanoğlunu hangi tehlikeler bekliyor’ başlığı adı altında konuşma yapan Ersoy, Türkiye’de her yıl 24 bin depremin olduğunu belirtti. Sputnik’in haberine göre, Tsunami konusuna değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şöyle konuştu: “Marmara çevresinde her 50 yılda bir 7’den büyük bir deprem oluyor. Güneyinde, içinde ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Şimdi Marmara Denizi’nde bir depremi konuşuyorsak, tsunamiyi de beraber konuşuruz. ‘İç denizidir, göl gibidir, tsunami olmaz’, bu yanlış. Barajda bile çok ciddî tsunamiye benzer olaylar var. Tsunami, Marmara için de, Türkiye kıyıları için de bir gerçek.”

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Okullar tatil edildi

Kandilli Rasathanesi’nin 6,0 şiddetinde olduğunu duyurduğu İstanbul depreminin ardından valilikten bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İstanbul’da okulların tatil edildiği açıklandı. Valilik açıklamasında “Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi. İstanbul’daki deprem Kocaeli ve Sakarya, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde de hissedildi. AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, depremin Edirne’de hissedildiğini belirterek, “Deprem nedeniyle meydana gelen bir sıkıntı bize ulaşmadı” diye konuştu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze ilçesinde bulunduğunu belirterek, ilk bilgilere göre depremin hissedildiği kentte olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Sakarya İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri de şu ana kadar kentte olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. İstanbul - aa

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Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem hakkında açıklamalar

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