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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem hakkında açıklamalar

26 Eylül 2019, Perşembe 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından Yeşilköy Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

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İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da gözlemlenen depremle ilgili yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıkladı:

"8 yaralanma olayı söz konusu. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık." 

Erdoğan, "Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da AFAD'ın onbinlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur. Bunlar AFAD'ın sitesinden sürekli yayınlanmaktadır." diye konuştu.

Erdoğan deprem hakkında brifing aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı.

 

AA

Etiketler: istanbul, deprem
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