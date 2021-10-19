4. kez buluştular

Altı muhalefet partisinin “yeni sistem” önerilerine ilişkin “ortak ana ilkeleri” belirlemek amacıyla sürdürdükleri toplantıların dördüncüsü dün TBMM’de yapıldı.

Muhalefet partilerinin, dünkü toplantıda ilkeleri ilk defa yazılı hale getirmeye başladıkları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda altı siyasî partinin genel başkan yardımcılarının yanı sıra bir de sekreterya heyeti bulundu. Bugüne dek yaptıkları görüşmeleri genel başkanları ile paylaşan ortak masa paydaşları, toplantıda görüşülen maddelere ilişkin partilerinin net görüşlerini sundu. Cumhuriyet’in haberine göre, toplantı süresince başlık başlık ilerlenerek ana ilkeler sekreterya heyeti tarafından yazılı hale getirildi.

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