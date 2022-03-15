"40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdı"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rusya'nın, Ukrayna'ya gönderilmeye hazır Suriye ordusundan ve Şam yönetimi ile birlikte savaşan müttefik milislerden oluşan 40 bin savaşçının listesini hazırladığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mart'ta Orta Doğu’dan (çoğunluğu Suriye'den) gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı vermişti.

SOHR'a göre Rus subayları, Suriye ordusu ve hükümetle birlikte savaşan milislerle koordineli olarak, Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelerde askere alma ofisleri açtı.

Ülke içerisinde geniş kaynak ağına sahip İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan SOHR'un Direktörü Rami Abdel Rahman, "Şu ana kadar 40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak için kayıt yaptırdı." ifadesini kullandı.

Abdel Rahman, Suriye'de konuşlu bulunan Rus subayların, başvuruların 22 binini onayladığı bilgisini paylaştı.

STK'ya göre, bu savaşçılar ya Suriye ordu güçlerinden ya da şehir savaşlarına vakıf, Ruslar tarafından eğitilmiş Esad yönetimi yanlısı milislerden oluşuyor.

Aylık bin 100 dolar maaş, 7 bin 700 dolar yaralanma, 16 bin 500 dolar ölüm tazminatı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın bu savaçılara Ukrayna'da savaşmaları için aylık bin 100 dolar maaş vaadinde bulunduğunu aktardı.

Keza yaralanmalar için 7 bin 700 dolar tazminat ve ölmeleri durumunda ailelerine 16 bin 500 dolar savaş tazminatı ödenecek.

Diğer en az 18 bin savaşçının Kremlin'le güçlü bağlantılara sahip Rus özel paramiliter şirket Wagner'in himayesine verileceğini belirten SOHR, şu ana kadar henüz Ukrayna'ya giden Suriyeli askerin olmadığını bildirdi.

Bir hükümet yetkilisi ise işe alım haberlerini yalanladı.

Suriye Ulusal Uzlaşma Komitesi'nden Ömer Rahman AFP'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar hiçbir isim, hiçbir asker kaydedilmedi ve hiç kimse de Ukrayna'da savaşmak için Rusya'ya gitmedi." diye konuştu.