53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLARAK ZORLU, NURLU VE ONURLU YOLCULUĞUMUZUN 53. YILINA DA GİRDİK. TAVİZSİZ İSTİKRAR ÇİZGİSİNDE DAHA NİCE YILLARA...

HABER: MEHMET KARA

Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi

mkara@yeniasya.com.tr

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

53. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

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GÜLTEKİN UYSAL - DP Genel Başkanı: Baskılara rağmen sırat-ı müstakimden vazgeçmedi

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP Genel Başkanı: Bu zorlu günlerde hak ve özgürlükleri savunan herkes bir demokrasi neferi

MERAL AKŞENER - İyi Parti Genel Başkanı: Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

Temel Karamollaoğlu - SP Genel Başkanı: Kuruluş ilkeleri ve savunduğu değerlerle özgün bir yere sahip

Ali Babacan - DEVA Partisi Genel Başkanı: ‘Özgür medya’ mücadelesinde başarılar diliyorum

N. CİHANGİR İSLAM - CHP İstanbul Milletvekili: Risale-i Nur’u referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunuyor

CEMAL ENGİNYURT - DP Ordu Milletvekili: Demokrasi mücadelesine nefes oldu

ABDULKADİR KARADUMAN - SP Konya Milletvekili: Sesi kısılanların sesi

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - HDP Kocaeli Milletvekili: Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor. İktidarların değil, doğruların gazetesi

MUSTAFA YENEROĞLU - Deva Partisi İstanbul Milletvekili: Yeni Asya’nın zor şartlardaki duruşu çok kıymetli

İSMET TOKDEMİR - CHP Hatay Milletvekili: Yeni Asya hakkaniyetli, tarafsız ve adaletlidir

İLHAN KESİCİ - CHP İstanbul Milletvekili: Yeni Asya’nın başarısındaki üç faktör

ÖMER FETHİ GÜRER - CHP Niğde Milletvekili: Tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu var

Recep Özel - 16. Dönem AP Milletvekili: Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

BİROL AYDIN - Saadet Partisi Sözcüsü: Yeni Asya’nın kıymeti bugünlerde daha iyi anlaşılıyor

FARUK BİLDİRİCİ - Medya Ombudsmanı: Basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkıp dimdik duruyor

ALİ YALÇIN - Memur-Sen Genel Başkanı: Adalet bağlamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor

PROF. DR. SACİT ADALI: İslâmî duyarlılığını farklı kullanıp tefrikalara yol açmıyor

PROF. DR. MEHMET ALTAN: Yeni Asya’nın duruşunu kutluyorum

MEHMET ALİ KULAT: İman hakikatlerinin yılmaz bekçisi

GÜRKAN AVCI: Hür ve demokrat çizgisini korudu

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Baskılara rağmen sırat-ı müstakimden vazgeçmedi

GÜLTEKİN UYSAL - Demokrat Parti Genel Başkanı

Şüphesiz ki basın demokrasinin en önemli ayağı, hür bir basın ise demokratikleşmenin dayanağıdır.

Özellikle son yıllarda hükümetin, kamu otoritesinin müeyyide kudretini kendi iktidarının devamı için bir araç görerek basını “tekelleştirme”ye çalışması, farklı seslerden ziyade kendisine eleştiriye ve daha doğru biçimde doğruları duymaya tahammülünün olmadığının ortaya saçılması ile basının kadrini daha da iyi anlıyoruz.

Demokratik nizamlarda haber alma hürriyetinin mahiyeti haberdar olmaktan ötedir. İktidar erkini sandık ile bir siyasî partiye emanet eden seçmen ve vatandaş, basın eliyle denetleme kudretine erişir.

Denge ve denetim mekanizmasının bilinçli biçimde yok edildiği günümüz riyasetinde, vatandaşların haber alma hürriyeti, kâh kamu kaynakları ile basın yayın kurumları gasp edilerek kâh yaşama imkânlarının temeli gelir kaynakları ellerinden alınarak baltalanmaya çalışılmaktadır.

İktidar, özellikle bir parti aracına dönüşmüş kurumlarla, RTÜK, Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansı ile bir propaganda sistematiği yürütmektedir. Akreditasyon mantığı ile kendilerinden olmayanlar karartmalara, yargılamalara, saldırılara maruz kalmakta, bir elin parmakları kadar basılan gazeteler ilan alabilirken sayısı yüzbinlere ulaşan gazete ve dergiler ilan gelirlerinden yoksun bırakılarak cezalandırılmaya çalışılmaktadır.

İşte tüm bu sıkıntıları, demokrasi ve hürriyetler adına sancıları yaşadığımız bu dönemde “hak” taraflı yayın anlayışı ve meslek, medya ilke ve kaidelerinin yanında benimsediği kutlu değerleri etrafında Yeni Asya, tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmiştir, getirmektedir.

Yalnız meslekî sorumlulukla değil içtimaî ve uhrevî bir bilinçle liderlik ettiği yayıncılık anlayışı takdire şayandır.

53 yıldır çeşitli vesilelerle maruz kaldığı baskılara rağmen “sırat-ı müstakim” bildiği anlayışından vazgeçmemiş, vesilesiyle de adını demokrasi ve adalet yolunda verilmiş mücadelelerin arasına vakarla nakşetmiştir.

İfa ettikleri dolayısıyla “gerçekten haber veren” Yeni Asya camiasına şükran borcumuzu ifade ediyor, Demokrat Parti adına 53. Kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum.

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Gönülden tebrik ediyorum

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP Genel Başkanı

Yeni Asya Gazetesi’nin 53’üncü kuruluş yıl dönümünü, gönülden tebrik ediyorum.

Özgür medya organlarının sayısal olarak azaldığı, halka gerçekleri anlatmak isteyen gazetecilerin baskı ve tehditlere maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu günlerde gerçekleri, hak ve özgürlükleri savunan; farklılıkları zenginlik kabul eden herkesi, birer demokrasi neferi olarak görüyorum.

Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, bu yolun sonunda mücadelemizi zaferle, Cumhuriyetimizi de demokrasi ile taçlandıracağız.

Farklılıklar siyaset için bir istismar alanı olmaktan çıkacak; çokseslilik, en büyük zenginliğimiz olacak. Gerçek demokraside, Basın İlân Kurumu ve RTÜK gibi kurum ve kuruluşlar “yandaşa göre” değil; hakka, hukuka ve adalete göre karar verecek, gerçek gazeteciler de hak ettiği değeri görecek.

Bu duygularla, Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

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Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

MERAL AKŞENER - İYİ Parti Genel Başkanı

53 yıl önce yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın, kısıtlı imkânlar ve özveriyle yayın hayatını sürdürmesi, özgür gazetecilik açısından çok kıymetli.

Sırf hak ve hakikatten yana olduğu için, Basın İlân Kurumu üzerinden bile, haksız ve hukuksuzca cezalandırılmak istenen Yeni Asya’nın, yayın ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam etmesi de, özgür gazetecilik açısından çok kıymetli.

Meşveretin ürünü bir yayın organını, “Risale-i Nur’un matbuattaki sözü, sesi” olma hedefiyle yürüyen bir yayın organını, bu tür kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürebileceğini zannedenlerin ne kadar yanıldığını hep birlikte izliyoruz.

Bu kararlı duruş, medyamızın tamamında görmek istediğimiz bir duruştur.

Bu vesileyle, hem Yeni Asya’nın emektarlarına hem de kıymetli okuyucularına seslenmek isterim;

Bilin ki Türkiye bu adaletsizliklere daha fazla katlanmayacak.

Milletimiz, ilk sandıkta bu adaletsizliklerin hesabını soracak.

Hem gazeteciliğin, hem vicdanların daha özgür olduğu günler, çok yakında gelecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Gazetesi’ne, daha güçlü ve nice yıllar diliyorum.

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İlke ve değerleriyle özgün bir yeri var

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - Saadet Partisi Genel Başkanı

Hiç şüphesiz ki bir ülkenin demokratik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi farklı kanaat ve görüşlerin yer bulduğu özgür bir medya ortamıdır. Ne yazık ki son dönemde ülkemizin medya özgürlüğü konusunda geldiği nokta demokrasimizin ahvalini göstermektedir.

Basın kuruluşlarımızın farklı fikirlere sahip olması ülkemiz için bir tehdit değil bir zenginliktir. Yeni Asya Gazetesi bu zenginliğin ve çok sesliliğin en önemli unsurlarından birisidir.

Yarım asrı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden Yeni Asya gazetesi kurulduğu günden bu yana kuruluş ilkelerini ve savunduğu değerleri koruyarak özgün bir yere sahip oldu.

Özellikle son dönemlerde güç ve menfaat odaklı gazetecilik anlayışının hakim olduğu basın yayın dünyamızda farklı bir yere sahip olması da yine bu ilke ve değerleri koruyabilmesinden kaynaklanıyor.

Türkiye'nin farklı dönemlerine, farklı siyasi iklimlerine kısacası bugünün Türkiye’sine gelen yolda karşılaşılan her değişim ve dönüşüme tanıklık etmiş olan Yeni Asya’nın, siyasi tarihimizi gelecek nesillere aktarma bakımından geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir görevi ifa ettiğini düşünüyorum.

Yeni Asya’nın ortaya koyacağı objektif haberciliğin; sadece demokratik olgunluğumuza değil yaşanabilir bir Türkiye’nin kurulmasına da önemli katkılar yapacağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıldönümünü kutluyor, köklü geçmişi ile ülkemizin basın hayatına yaptığı olumlu katkılar için teşekkür ediyorum.

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‘Özgür medya’ mücadelesinde başarılar diliyorum

ALİ BABACAN - DEVA Partisi Genel Başkanı

Yayın hayatına 21 Şubat 1970’te başlayan Yeni Asya Gazetesi, yarım asrı aşan bir süredir her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilallere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir yayın politikası ortaya koymuştur.

Basın özgürlüğünün büyük darbe aldığı, gazetecilerin ağır bir baskıyla mücadele ettiği böyle bir dönemde mücadeleyi bırakmadan çok sesliliği sağlamak çabası, ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Bu anlayışa önemli katkı sunan Yeni Asya Gazetesi’nin idrak edeceği 53. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, başta yöneticileriniz olmak üzere tüm çalışanlarınızın verdiği ‘Özgür Medya’ mücadelesinde başarılarının devamını dilerim.

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Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

RECEP ÖZEL - 16. dönem AP Milletvekili

Yarım asrı devirip (dile kolay) 53. yılına girmekte olan Yeni Asya gazetesinin sene-i devriyesini yürekten kutluyorum.

Kurulduğu ve yayın hayatına başladığı günden bu yana, Bab-ı Âli’nin yorulmak bilmeyen, inandığı ve savunduğu mefkureden bir an bile sapmayan, her hâl ve şartta tavizsiz yayıncılığını sürdüren, Yeni Asya Gazetesi’nin okuru ve müdavimi olmak şahsım adına bir onur vesilesi olmuştur.

Bugünlere pek çok engel ve yasaklamalara maruz kalarak, darbe ve ihtilâl dönemlerinin iki taraflı keskin bıçağından nasibini alarak gelen, defalarca kapatılan ve susturulmak istenen Yeni Asya gazetesi her dönemde kolaya değil zora talip olmuştur.

1980 ihtilâli, 12 Mart Muhtırası, 28 Şubat gibi esefle hatırladığımız, tarihin karanlık geçmişine gömerek unutmaya çalıştığımız yasaklı yıllar gerilerde kaldı.

Lâkin, ne acıdır ki 15 Temmuz darbesiyle 21. yüzyılın 2022’sine geldiğimiz bu günlerde tarihin yeniden tekerrür ettiği, darbeci baskı uygulamalarına maruz kalan bir Yeni Asya Gazetesi görüyoruz.

Hiçbir demokratik rejimin uygulamadığı ve demokrasilerde asla yer almayan sansür ve basın yasağı engeliyle karşı karşıya kalan gazetemizin, diliyoruz ki iki yılı aşkın süredir tâbi tutulduğu ilân yasağı engeli önünden kaldırılır ve kaldırılmalıdır.

Böyle utanç vesilesi bir yasak ve haksızlıkla 53. yıla girmek bu kutlamaya gölge düşürse dahi, yarım asırdır haksızlıklarla mücadeleye savaş açmış bir gazetenin bu badireyi de atlatacağına inancım ve güvenim tamdır!

Yeni Asya hakikatın gür sesidir, bu ses kısılmaz ve susturulamaz!

53. yılında ne yazık ki aramızda bulunamayan lâkin şahs-ı mane-visiyle hep yaşayacak olan gazetemizin kurucusu ve İmtiyaz Sahibi Sayın Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmetle ve minnetle anıyorum.

Gazetemizin geçmişinden bu güne her satırında hakkı ve emeği olan vefakâr, çilekeş Yeni Asya emekçilerinin ahirete intikâl eden bütün çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum.

Kuruluşundan bu yana hizmet veren ve hâlen bu bayrağı taşıyan yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın, bütün genel yayın yönetmenlerimizin, genel müdürlerimizin, genel koordinatörlerimizin, yazarlarımızın, temsilcilerimizin, muhabirlerimizin, basım, yayın ve dağıtımında hizmeti geçen tüm emekçilerimizin ve bütün Yeni Asya okuyucularının 53. yılını ruhu canımla tebrik ediyorum.

Her zaman ayakta kalmanız duâ ve niyazıyla başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

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