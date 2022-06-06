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6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

6 partiden 'seçim güvenliği' açıklaması

06 Haziran 2022, Pazartesi 16:50
Muhalefet parti yetkililerinden oluşan Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu, normal şartlarda 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde sandık ve seçmen güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaları kamuoyuna açıkladı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan komisyon, mühürsüz oyların geçerli sayılması, seçmen listelerindeki usulsüzlükler ve seçim günlerinde yaşanan olaylar gibi seçim güvenliğini zedeleyebilecek durumları masaya yatırdıklarını belirterek konuyla ilgili toplamda 6 farklı toplantı yaptıklarını duyurdu.

Söz konusu toplantılarda seçim güvenliğinin temini için gerekli tüm unsurlar ve bu konularda yapılacak iş birliğinin esaslarının yanı sıra ortak avukat havuzunun oluşturulmasını içeren seçim öncesi sürecine de değinildi.

Yapılan çalışmalar arasında seçim sonuçlarının alınması, ıslak imzalı tutanaklar ile Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği sonuçların karşılaştırılması gibi "seçim sonrası sürecini" de kapsayan bir çerçeve çizildiği kaydedildi.

Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu adına yapılan ortak basın toplantısına partilerini temsilen CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez liderlik etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: seçim güvenliği, açıklama, 6 parti
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