8 Sayfaya Düşerken

Resmî ilan hakkımızın iki yılı aşkındır hukuksuz şekilde gasp edildiği ve özel ilanların da daraldığı bir ortamda kâğıt ve diğer girdi maliyetleri ile enerji ve ulaşım giderlerindeki anormal yükselişin bütçemize getirdiği ağır yük artık daha fazla taşınamaz hale geldiği için, bugünden itibaren sayfa sayımızı, en kısa zamanda tekrar 12'ye çıkma ümidiyle, şimdilik 8'e düşürmek mecburiyetinde kaldık.

Okurlarımızın anlayışına sığınırken, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de desteklerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyoruz. 742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.