"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

81 il valiliğine orman yangını uyarısı

22 Haziran 2022, Çarşamba 12:43
İçişleri Bakanlığı 22 Mayıs'ta 81 il valiliğine gönderdiği orman yangınlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda valilikleri tekrar uyardı.

Bakanlık, hava sıcaklıklarının ani yükselişine de bağlı olarak olası orman yangınlarının önlenmesi için genelge kapsamında hareket edilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını, tedbirlerin gözden geçirilmesini ve bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

Valiliklerden, genelgedeki şu tedbirlere uymaları istendi:

- Orman yangınlarıyla mücadele planları güncellenerek belediyeler, orman teşkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon artırılmalı.

- Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, orman çevrelerinde yaya, motorlu, motosikletli ve atlı ekiplerce, birliklerce devriyeler gerçekleştirilmeli, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulmalı, şahıs ve araç sorgulamaları artırılmalı.

- Orman yangınlarında sabotaj ihtimali mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) etkin şekilde kullanılmalı, yangına hassas bölgelerin giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmeli.

- Anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeli.

- Orman yangını konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve ormanların çevresinde ateş yakılması yasaklanmalı.

- Yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye faaliyetlerinin artırılarak drone, maket uçak ile havadan kontrol sağlanmalı.

- Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılmalı ve araç ile ekipman ihtiyaçları gözden geçirilerek tamamlanmalı.

- Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması için vatandaşlar uyarılmalı.

- Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgiler zamanında ve doğru bir şekilde ilgili ve görevli birimlerle paylaşılmalı.

- Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren, dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin sözde zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımlar yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesi sağlanmalı.

- Sosyal medyadadaki gerçek dışı ve provokatif paylaşımların takibi yapılarak bulunanlara yönelik gerekli adli/idari işlemler ivedilikle uygulanmalı.

- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemeli.

- Özellikle enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak gerekli önleyici tedbirler alınmalı.

- Yangınla mücadelede hava ve yer ekiplerinin su gereksinimlerinin karşılanabilmesi maksadıyla yapılan yangın havuzların doldurulması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmaris'teki orman yangınında son durum?

    Afganistan'da deprem: 1000 kişi öldü, 1500 kişi yaralandı

    Uysal: Ek bütçeden faize 76 milyar

    Suriyelilerin yüzde 80’i geri dönmek istiyor

    Otoriter yapı rahatsız oldu

    66 askeri öğrenciye tahliye

    Güney Kore'de de ilk maymun çiçeği virüsü vakası gözlemlendi

    Ukrayna Genelkurmayı: 34 bin Rus askeri öldü

    Afganistan'daki deprem için Türkiye'den taziye mesajı

    Sri Lanka: Ekonomimiz tamamen çöktü

    81 il valiliğine orman yangını uyarısı

    Afganistan'daki depremde 920 kişi öldü

    Uzman Çavuş Sercan Baş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

    Bütçe sıfırı tüketti

    Durduğum yer demokrasi ve insan hakları

    17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi

    Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara destek mesajı

    'Hiç böyle bir yer görmemiştim'

    Birleşmiş Milletler: 15. yılında Gazze ablukası tamamen kaldırılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’i savunurken açık düşen vekil
    Cihan CAMBAZ

    Derslerin müdavimiydi
    Süleyman KÖSMENE

    Nereden başlayacağımı bilmiyorum
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimizden bir edeb dersi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ekonomik olarak nasıl çöktük?
    Genel

    Durduğum yer demokrasi ve insan hakları
    Raşit YÜCEL

    Mevla görelim neyler
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Yaz dönemi, çocuklarımız ve “Risale-i Nur okumaları”
    Cevher İLHAN

    Yeni “çözüm süreci”nden maksat
    Risale-i Nur'dan

    Derd-i maişete karşı yine Nurla mukabele etmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.