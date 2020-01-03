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3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

962 tekliften 28’i yasalaştı

03 Ocak 2020, Cuma 00:55
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılında Meclis’e sunulan 962 kanun teklifinin sadece 28’inin yasalaştığını belirterek, ‘’Milletvekilleri tarafından verilen her 100 tekliften yalnızca 3’ü yasalaştı. Yeni sistem Gazi Meclis’i işlevsiz hale getirdi” dedi.

 

İlgezdi, TBMM’ye sunulan yasa tekliflerinin sadece yüzde 2.91’inin kanunlaştığını vurguladı ve “Bu oran 2017 yılında yüzde 6 idi. Meclis iktidar tarafından bilinçli olarak, giderek daha az yasa yapan, daha az denetim faaliyeti gerçekleştiren bir yapıya sokuluyor” ifadelerini kullandı. İlgezdi, 2019 yılında kabul edilen 28 yasadan 7’sinin uluslar arası antlaşma olduğunu da hatırlatarak “Çoğu torba teklif olan 18 kanun ise AKP Milletvekillerinin imzasını taşıyor. 2017 yılında 616 kanun teklifine karşılık 37 yasa yapan Meclisimiz, 2019 yılında, yeni sistemde 962 teklife karşılık 28 kanun yapabildi. Halen TBMM komisyonlarında da görüşülmeyi bekleyen 855 ayrı yasa teklifi ile Genel kurul gündeminde teklifler bulunuyor” şeklinde konuştu. Sözcü’nün haberine göre, İlgezdi, 2019 yılında verilen bin 492 araştırma önergesine karşılık sadece 4 araştırma komisyonu kurulduğunu, 474 Meclis Araştırma önergesinin de görüşülemediğini kaydetti.

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