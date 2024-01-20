AB’nin en büyük atık müşterisi olduk

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2022 yılında Birlik dışına toplam 32 milyon 100 bin ton atık ihraç etti.

AB dışına yollanan atıkların yarısından fazlasını 17,8 milyon tonla demir ve çelik oluşturdu. Bunların yaklaşık üçte ikisi işlenmek üzere Türkiye’ye satıldı. AB’ye komşu konumundaki Türkiye, madenî olmayan geri dönüştürülebilir maddelerle birlikte Avrupa’dan toplam 12,4 milyon ton atık satın aldı. Bu rakam AB’nin toplam atık ihracının yüzde 39’unu oluşturuyor. Alıcılar sıralamasında Türkiye’den sonra 3,5 milyon ton atıkla Hindistan geldi. DW Türkçe’nin haberine göre, Hindistan tek başına Avrupa’daki atık kâğıtların yüzde 30’unu satın alarak dönüştürüyor. Haber Merkezi

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