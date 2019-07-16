ABD Google'ı inceleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel'in iddiaları üzerine Google'ı inceleyeceklerinin sinyalini verdi.

Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel ABD’li yetkililerine Çin’in Google üzerindeki etkisini araştırma çağrısı yapması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin konu ile “ilgileneceğini” açıkladı. Trump, Thiel’in Fox News’e yaptığı açıklamalar üzerine yaptığı Tiwtter paylaşımında Thilel’in “Konuyu herkesten iyi bilen harika ve parlak biri” olduğunu belirtti ve "görünüşe göre" Google’ın “haince bir iş yaptığını” söyledi.



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