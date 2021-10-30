"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD istihbaratından Kovid-19'un kaynağıyla ilgili açıklama

30 Ekim 2021, Cumartesi 17:30
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, ülke istihbaratı, Kovid-19'un doğal yollarla ya da bir laboratuvar kazası sonucu ortaya çıkmış olabileceği ihtimalleri arasında ikiye bölünmüş durumda.

ODNI, raporda, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına dair ülkedeki istihbarat kurumları arasında ayrılıklar olduğunu ancak yeni bilgiler ortaya çıkmadan Kovid-19'un gerçek kökeninin hiçbir zaman bilinemeyeceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ağustos ayında yayımladığı 90 günlük incelemenin güncellenmiş hali olan rapor, bir ABD istihbarat kurumunun virüsün Vuhan Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir kaza sonucu hayvandan insana bulaşmış olduğuna inandığını söylüyor.

Rapora göre, bu istihbarat kurumundan analistler için Vuhan'daki laboratuvarlarda yapılan deneylerin doğası ve yetersiz biyogüvenlik önlemleri Kovid-19'un çıkış noktasını oluşturuyor.

Bu analistlere göre, Vuhan'daki araştırmacılar deney ve numune alma eylemleri sırasında farkında olmadan virüse maruz kalmış olabilir. Bu olasılık, analistler için, Vuhan laboratuvarlarından alınan örneklerde neden Kovid-19'a yol açan Sars-Cov-2'e rastlanmadığını açıklıyor.

Koronavirüsün doğal yollarla ortaya çıktığına "düşük dereceli güven" duyuluyor

Rapor, bu istihbarat kurumunun virüsün insana hayvanlarla kurulan doğal etkileşimden ziyade bir laboratuvar çalışanının istemeden hayvanlardan alınan bilinmeyen örnekler toplarken enfekte olmasıyla bulaştığına inandığını söylüyor.

Bu kurum Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde bir kaza sonucu virüsün laboratuvar çalışanlarına bulaşma olasılığına "orta derece güven" duydu.

İstihbarat kurumları arasında yaygın olarak desteklenen görüş virüsün doğal yollarla bulaştığına yönelik olandı. Ancak yeni raporda bu görüş doğrulanmadı. ODNI'nin raporunda 4 istihbarat kurumunun virüsün enfekte bir hayvandan insana doğal yollarla bulaşma olasılığına "düşük derecede güven" duyduğu belirtildi.

Çin Büyükelçiliği: İstihbarata güvenmek tam bir siyasi komedi

Öte yandan rapor koronavirüsün bir biyolojik silah olarak ortaya çıktığı yönündeki iddiaları reddetti.

Rapor, ABD istihbarat kurumlarının yeni bilgiler ortaya çıkmadan koronavirüsün kökenine dair kesin açıklamalar yapamayacağı ve virüsün kaynağının asla bilinemeyeceği şeklinde bir sonuç çıkarıyor.

Çin ise ODNI raporuna Washinton'daki büyükelçiliği aracılığıyla yanıt verdi. Çin Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu e-mail yolu ile yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kovid-19'un kökenlerini anlamak için bilim insanları yerine istihbarat aygıtına güvenmesi tam bir siyasi komedidir" ifadelerini kullandı.

Pengyu bu hamlenin yalnızca bilime dayalı araştırmaları baltalayacağını ve virüsün kaynağına yönelik küresel çabaları engelleyeceğini ifade etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD istihbaratı, Kovid-19, açıklama
Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmalıyız"

    Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi görevden alındı

    Taliban: Dünya ülkeleri Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

    Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 protestocu öldü

    Yemen'de roketli saldırı düzenlendi: 3 çocuk öldü

    Hekimlerden ‘Beyaz Yürüyüş’

    Askerler Erdoğan posteri açtı

    ABD istihbaratından Kovid-19'un kaynağıyla ilgili açıklama

    Myanmar’da 'Ordu 160'dan fazla binayı ateşe verdi' iddiası

    Cuntaya karşı yürüyecekler

    Elektrik faturasını düşürme teklifleri

    Kuveyt Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

    Rusya'dan İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasına saldırı

    Biden'dan özeleştiri: Beceriksizlik yaptık

    G20 Liderler Zirvesi başladı

    İran'dan ABD yaptırımlarına tepki

    Devlet kişileşti, ülke kaybetti

    Bir gün herkes adalete ihtiyaç duyacak

    Daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuk

    Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Menderes’e mektubundan kardeşlik ve hukuk mesajları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Kriz” hangi tâvizlerle ötelendi?
    Genel

    Devlet kişileşti, ülke kaybetti
    Ahmet BATTAL

    Veteriner adaleti figürünkinden iyidir
    Osman ZENGİN

    Mahir Yenemuk da rahmetli oldu
    Risale-i Nur'dan

    Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değil
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişi zekât bağışlarını kontrol edemez!
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık (5) ve Fuat Sezgin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.