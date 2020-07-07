Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Risale-i Nur’da “Kastamonulu lise talebesi” olarak bahsedilen Bediüzzaman’ın talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Abdullah Yeğin, ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş Risale-i Nur Talebelerindendir. 1924 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinin Kıyan Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Ailesi asırlar öncesinden Bağdat tarafından göç edip Kastamonu’ya gelmiştir. Kastamonu’da Bediüzzaman’ı ilk defa 1940 yılında ziyaret etti. Risale-i Nur’da geçen, “Meyve Risâlesinden Altıncı Mesele”de “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz” diye bahsedilen talebelerden birisi de Abdullah Yeğin’dir.

“İstikbalin nesli gençlerdir”

Abdullah Yeğin, Bediüzzaman’ın gençler için ‘Gençlik Rehberi’ni yazmasıyla gençlere gösterdiği önemli ilgiyi şu şekilde yorumlamıştı: “İstikbalin nesli gençlerdir. Gençler bizim yerimize geçecek. Elbette ki gençlerin imanlı olması, anarşiye kapılmamaları, İslâmiyet’e hizmetkâr olmaları lâzım ki, dünyada sulh ve selâmet-i umumiyeyi temin etsinler. İmanımız ne kadar mükemmel olursa, gençliğimiz de o kadar medeniyete, İslâmiyet’e, insanlığa hizmet edecektir. Esas mesele, insanlığın temeli imandır. Ecdadımız asırlardan beri Kur’ân’ın bayraktarlığını yaptığı gibi inşaallah bir zaman gelecek İslâm gençleri bütün dünyaya hakaik-i İslâmiye’yi neşredecekler, yayacaklar…” Risale-i Nur’dan örnek metinlerle de desteklenen ve büyük emeğinin geçtiği lügat çalışması “Yeni Lügat” adıyla kendi imzasıyla neşredildi. Abdullah Yeğin, 7 Temmuz 2016’da vefat etti. Vefatının seneyi devriyesinde rahmet duâlarıyla anıyoruz.

İstanbul – Yeni Asya