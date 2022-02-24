Açlık sınırı 5 bin lirayı aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, Şubat’ta 5 bin 137 liraya kadar yükseldi.

Faiz indirimi ve diğer ekonomik kararların tetiklediği enflasyon, yoksulluk ve açlık sorununu büyütmeye devam ediyor. Temel gıda maddelerinde yapılan KDV indirimine rağmen fiyatlardaki artışın devam etmesi açlık sınırının Şubat’ta 5 bin 137 liraya kadar tırmanmasına yıl açtı. Yoksulluk sınırı da 16 bin liranın üzerine çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, hesapladığı açlık yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2022 sonuçları açıklandı. Buna göre, açlık sınırı Şubat’ta bir önceki aya göre 213 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bin 94 lira ve yoksulluk sınırı da bin 307 lira arttı. Geçen yıl Şubat ayına göre ise açlık sınırı bin 824 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 3 bin 30 lira arttı.

Asgari ücretteki artış anlamsız hale geldi

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da son bir yılda toplam 4 bin 854 liralık artışla 16 bin 320 lira oldu. Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgarî ücretin 884 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamları da anlamsız kıldı. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Şubatta bin 94 liralık artışla 11 bin 183 liraya yükseldi.