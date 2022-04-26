Adalet komedisi

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması ve diğer davalıların 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmaları dünya basınında da yer buldu.

New York Times haberi, “Türk hayırsever protestolar nedeniyle suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı” başlığıyla verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gezi Protestoları’nı hala kendi iktidarına yapılan en büyük meydan okumalardan biri olarak gördüğü ifade edildi. NYT, metinde Uluslararası Af Örgütü’nün Avrupa Direktörü Nils Melzer’in, “Bugün, inanılmaz boyutta bir adli komedi gördük” sözlerine yer verdi. The Guardian gazetesi ise, “Hayırsever, Gezi Parkı protestolarına ilişkin adalet komedisinde müebbet hapis cezası aldı” başlığıyla aktardı. Haber Merkezi

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