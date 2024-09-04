"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Adalet liyakattir, liyakat adalettir

04 Eylül 2024, Çarşamba 00:34
YARGITAY BAŞKANI ÖMER KERKEZ: HAKİM VE SAVCILARIN MESLEĞE ALIMLARINDA LİYAKAT HUSUSUNA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİLMELİ.

EHLİYET, KARAKTER, ÖZGÜVEN

“Adalet liyakattir, liyakat adalettir” diyen Yargıtay Başkanı, adaletin tesisi adına görev yapan hakim ve savcıların mesleğe ilk alımlarında ehliyet, kabiliyet, kapasite, karakter, özgüven gibi özelliklerin hepsini içinde barındıran liyakat hususuna çok büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

“Hukukun üstünlüğü kavramı, demokrasiyi demokrasi yapan diğer tüm ilkelerden üstün bir kavramdır. Toplumda düzenin sağlanması, güvenin oluşturulması, endişenin olmaması ve gelecekten emin olunması için hukukun üstünlüğünün mutlaka tesis edilmesi son derece elzemdir.”

***

Adalet liyakattir, liyakat adalettir

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, “Adalet herkese hakkını tam olarakverebilmektir. Adalet liyakattir, liyakat adalettir” dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Kerkez, vatandaşların, davalarının yıllarca devam etmesi ve alacaklarını zamanında alamamaları konusundaki şikayetlerinde sonuna kadar haklı olduklarını vurgulayarak, “Bu şikayetleri giderebilmek için, önümüzdeki adli yılda, başta kendim olmak üzere elimizden geleni yapacağımıza ve daha fazla çalışacağımıza söz veriyoruz. Hukuk bir gerekliliktir. Hukuk bir düzendir. Hukuk olmazsa olmazdır. Hukuk toplum halinde yaşama bilincidir. Vatandaşlarımız hangi işi, görevi veya mesleği yaparsa yapsın bütün hayatı boyunca hukukla beraber yaşayacak, hukuk her zaman yanı başında olacaktır” dedi.

Hukuk bilinci ilkokulda verilmeli

“Hukuk bilinci daha ilkokuldan itibaren verilmeye başlanmalı, hukuk kurallarına ve toplum kurallarına uyma fikri aşılanmalıdır” diyen Kerkez şunları söyledi: “Koruyucu hekimliğin mantığı esas alınarak, tabiri caizse koruyucu hakimlik anlamında önleyici hukuk tedbirleri alınmalı, daha hukuki ihtilaf ortaya çıkmadan bunu engelleyecek, çıkması halinde ise çok hızlı ve pratik bir şekilde çözümünü sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir. Adalet, güçlüyü değil haklıyı korumaktır. Adalet, haklı olanla empati kurabilmektir. Adalet, bir işçinin hakkını daha teri kurumadan verebilmektir. Adalet, alacaklıyı da borçluyu da işçiyi de işvereni de tüketiciyi de üreticiyi de kiracıyı da kiraya vereni de mağduru da sanığı da aynı anda düşünebilmek ve herkese hakkını tam olarak verebilmektir. Adalet liyakattir, liyakat adalettir.”

Hukukun üstünlüğü mutlaka tesis edilmeli

Kerkez, “Toplumların bir arada sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekli en önemli kavramlardan biri hukukun üstünlüğüdür” ifadelerini kullandı. Hukukun üstünlüğü kavramının, demokrasiyi demokrasi yapan diğer tüm ilkelerden, hatta belki de demokrasinin kendisinden bile üstün bir kavram olduğunu söyleyen Kerkez, “Bir toplumda düzenin sağlanması, güvenin oluşturulması, endişenin olmaması ve gelecekten emin olunması için hukukun üstünlüğünün mutlaka tesis edilmesi son derece elzemdir” dedi.  Kerkez, hukuk kurallarının ve güncel mevzuatın, vatandaşların haklarını yeteri kadar ve olması gerektiği gibi koruyamadığının düşünülmesi halinde bu eksikliğin yasama organı tarafından giderilmesi gerektiğini belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet liyakattir, liyakat adalettir

    İsrail denetimli ihracatta rekor artış

    Bu daha başlangıç

    O Filistinli öğrencilere sınır dışı kararı

    Jandarma uzman çavuş Yavuz Güney silah kazası sonucu şehit oldu

    Zorlama tutuklamalar hukuka güveni zedeliyor

    Gazze'deki yıkım İkinci Dünya Savaşı'nı bile geçti!

    Kul hakkı yemeyin

    Sanayideki daralma iyi analiz edilmeli

    TÜİK: 51.97; ENAG: 90.35

    600 bin Gazzeli çocuk eğitim hakkından mahrum

    13 ile kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

    e-Devlet'te "Kolay Adres Sorgulama" dönemi

    İsrail, Cenin'i de "felaket bölgesine" çevirdi

    ABD, Maduro'nun uçağına el koydu

    İkrime Sabri, İsrail istihbaratı tarafından ifadeye çağrıldı

    TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

    Talebimiz topyekûn adalet

    Kuraklık desteği verilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir kez daha AKP’nin Kemalizm tercihini yeni fark edenlere
    Genel

    Bu daha başlangıç
    Genel

    O Filistinli öğrencilere sınır dışı kararı
    Genel

    Adalet liyakattir, liyakat adalettir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık, toplu iflâsa götürür
    Genel

    Zorlama tutuklamalar hukuka güveni zedeliyor
    Ahmet BATTAL

    İslâmcı hayalin Kemalist gerçeği
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hoş geldin ya Nebi (asm)!
    Hüseyin Topuz

    Müslümanlar uyanık olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.