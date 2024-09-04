YARGITAY BAŞKANI ÖMER KERKEZ: HAKİM VE SAVCILARIN MESLEĞE ALIMLARINDA LİYAKAT HUSUSUNA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİLMELİ.

EHLİYET, KARAKTER, ÖZGÜVEN

“Adalet liyakattir, liyakat adalettir” diyen Yargıtay Başkanı, adaletin tesisi adına görev yapan hakim ve savcıların mesleğe ilk alımlarında ehliyet, kabiliyet, kapasite, karakter, özgüven gibi özelliklerin hepsini içinde barındıran liyakat hususuna çok büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

“Hukukun üstünlüğü kavramı, demokrasiyi demokrasi yapan diğer tüm ilkelerden üstün bir kavramdır. Toplumda düzenin sağlanması, güvenin oluşturulması, endişenin olmaması ve gelecekten emin olunması için hukukun üstünlüğünün mutlaka tesis edilmesi son derece elzemdir.”

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Adalet liyakattir, liyakat adalettir

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, “Adalet herkese hakkını tam olarakverebilmektir. Adalet liyakattir, liyakat adalettir” dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Kerkez, vatandaşların, davalarının yıllarca devam etmesi ve alacaklarını zamanında alamamaları konusundaki şikayetlerinde sonuna kadar haklı olduklarını vurgulayarak, “Bu şikayetleri giderebilmek için, önümüzdeki adli yılda, başta kendim olmak üzere elimizden geleni yapacağımıza ve daha fazla çalışacağımıza söz veriyoruz. Hukuk bir gerekliliktir. Hukuk bir düzendir. Hukuk olmazsa olmazdır. Hukuk toplum halinde yaşama bilincidir. Vatandaşlarımız hangi işi, görevi veya mesleği yaparsa yapsın bütün hayatı boyunca hukukla beraber yaşayacak, hukuk her zaman yanı başında olacaktır” dedi.

Hukuk bilinci ilkokulda verilmeli

“Hukuk bilinci daha ilkokuldan itibaren verilmeye başlanmalı, hukuk kurallarına ve toplum kurallarına uyma fikri aşılanmalıdır” diyen Kerkez şunları söyledi: “Koruyucu hekimliğin mantığı esas alınarak, tabiri caizse koruyucu hakimlik anlamında önleyici hukuk tedbirleri alınmalı, daha hukuki ihtilaf ortaya çıkmadan bunu engelleyecek, çıkması halinde ise çok hızlı ve pratik bir şekilde çözümünü sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir. Adalet, güçlüyü değil haklıyı korumaktır. Adalet, haklı olanla empati kurabilmektir. Adalet, bir işçinin hakkını daha teri kurumadan verebilmektir. Adalet, alacaklıyı da borçluyu da işçiyi de işvereni de tüketiciyi de üreticiyi de kiracıyı da kiraya vereni de mağduru da sanığı da aynı anda düşünebilmek ve herkese hakkını tam olarak verebilmektir. Adalet liyakattir, liyakat adalettir.”

Hukukun üstünlüğü mutlaka tesis edilmeli

Kerkez, “Toplumların bir arada sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekli en önemli kavramlardan biri hukukun üstünlüğüdür” ifadelerini kullandı. Hukukun üstünlüğü kavramının, demokrasiyi demokrasi yapan diğer tüm ilkelerden, hatta belki de demokrasinin kendisinden bile üstün bir kavram olduğunu söyleyen Kerkez, “Bir toplumda düzenin sağlanması, güvenin oluşturulması, endişenin olmaması ve gelecekten emin olunması için hukukun üstünlüğünün mutlaka tesis edilmesi son derece elzemdir” dedi. Kerkez, hukuk kurallarının ve güncel mevzuatın, vatandaşların haklarını yeteri kadar ve olması gerektiği gibi koruyamadığının düşünülmesi halinde bu eksikliğin yasama organı tarafından giderilmesi gerektiğini belirtti.