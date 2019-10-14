‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

Türkiye’de neredeyse her hafta gündemin üst sıralarına çıkan bir veya iki olayda sosyal medya ile gelen adalet konuşuluyor.

Bir konunun sosyal medyada trend olmasıyla adaletin işleyiş seyrini nasıl değiştirdiğine sıklıkla tanık olunan toplumlarda zamanla polisiye bir adım atılması veya hukukî bir sonuç alınması için bu tür bir baskının şart olduğu düşüncesi yerleşmeye başlıyor. Sosyal medyada oluşan tepkiler ile hak arayanlara yardımcı olunması, suçlunun bulunması, serbest bırakılan zanlının yeniden gözaltına alınması ve bazen de cezasız kalacak suçluların cezaya çarptırılmasının sağlanması Türkiye’de de son yıllarda yoğun şekilde yaşanan bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye neredeyse her hafta gündemin üst sıralarına çıkan bir veya iki olayda sosyal medya ile gelen adaleti konuşuyor. Bazen ihbar ile bir dosyanın sıfırdan açılması bazen de üzeri kapatılmış dosyaların yeniden açılması için kullanılan sosyal medya baskısı artık günümüzde adeta kendi başına toplumsal vicdanın somutlaştığı ve denge-denetleme işlevi gördüğü bir erk haline geldi.

Daha etkili ve daha hızlı

Euronews’in haberine göre, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı da günümüzde sosyal medyanın geleneksel medyanın yerini alarak ‘dördüncü güç’ haline geldiğini düşünüyor ve şunları söylüyor: “Türkiye’de çok sayıda insan tepkilerini dile getirirken sosyal medyayı bir mecra olarak kullanmayı tercih ediyor, çünkü buradan çok daha hızlı biçimde insanlara ulaşabileceğini düşünüyor. Siyasal katılım tipolojisine baktığımızda sosyal medya siyasî katılım ve siyasi protesto için öncelikli kullanılan bir mecraya dönüştü. Eski sosyal protesto kalıplarında insanların bir mekânda toplanması, seslerini bildirilerle veya imza toplayarak aktarması söz konusuydu, fakat bugün insanlar sosyal medya üzerinden daha etkili ve hızlı bir şekilde bunu yapabildiklerini görüyorlar. Belli haberleri paylaşarak ve yorum yaparak tepkilerini koyduklarını gösteriyorlar.”

Sayısız örnek yaşandı

Mersin’de çekilen bir görüntüde 5 yaşındaki Ürdünlü bir çocuğa tokat atan kişi hakkında işlem yapılması talebi sosyal medyada trend olmasının ardından ‘kasten yaralama’ suçundan yakalandı, adliyeye sevk edildi ve ‘ev hapsi’ cezası aldı. Bu ceza da yeterli bulunmadı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya yönelik karar çıkartarak şahsı ceza evine gönderdi. Bir başka örnek Kırıkkale’de Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine gösterilen tepkiler sonucu siyasilerin yaptıkları önemli açıklamalardı. Torbalı’da yaşayan ve eşiyle boşanma sürecinde olan bir başka kişi sosyal medya hesabı üzerinden “Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak” yazması üzerine yine sosyal medyada büyük tepki gördü ve binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketledi. Bu kişi de yine tepkiler sayesinde gözaltına alındı.

