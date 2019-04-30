Adalet toplumun güven sigortasıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdarî Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Adalet bir devletin temel sütunu, bir toplumun huzur ve güven sigortasıdır” diye konuştu.

Gül, “Adalet bir devletin temel sütunu, bir toplumun huzur ve güven sigortasıdır. Adalet mekanizmasına ilişkin uzun yıllardan bugüne reform irademiz artarak devam etmektedir. İhtiyaçlara cevap vermeyen mevzuatı yeniledik, yeni ortaya çıkan sorun alanlarına ilişkin yeni yasalar çıkardık. İnsan kaynağının nitelik ve niceliği konusunu gündemimize aldık, bu yönde önemli mesafeler kat ettik” diye konuştu. “Her şeyi yaptık diyemeyiz. Eksiklerimiz elbette var ve bunları da tamamlamak hepimizin ödevidir” ifadesini kullanan Gül, hukuk sorunundan ziyade, nitelikçi hukukçu sorununun en büyük meselelerden birisi olduğunu söyledi. Ankara – Recep Gören

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