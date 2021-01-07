Adaletsizlikler raporlaştı

CHP’nin hazırladığı 2020 Adaletsizlik Raporu’na göre, basın ve ifade hürriyeti, gösteri hakkı başta olmak üzere birçok alanda hürriyetlerin sınırlandırılması dikkat çekiyor.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 2020 yılında bütün ülkede yaşanan adaletsiz uygulamalara ilişkin bir rapor hazırlayıp kamuoyuna sundu. Raporda, Koronavirüs salgını ile birlikte var olan adaletsizliklerin derinleştiğini kaydeden Erkek, “Türkiye, 2020 yılında Kovid-19 ile birlikte büyük bir adaletsizlik pandemisi de yaşamıştır. Yaşanan adaletsizlik salgınının temelinde Türkiye’yi ‘özgür olmayan ülke’ konumuna sürükleyen Saray iktidarı ve bu iktidarı oluşturan ucube sistem yatmaktadır” ifadelerini kullandı. Erkek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yasama, yargı ve yürütmenin bir siyasî partinin de lideri olan şahsın egemenliği altına girdiğine de dikkat çekti.

Her yerde adaletsizlik

CHP’li Erkek’in raporunda, “2020 yılı, iktidarın, adaleti ve adaleti sağlayacak yargı organlarını tartıştırmaya devam ettiği, hatta bu tartışmaları doğrudan Anayasa’ya aykırı hale getirdiği bir yıl olmuştur. Türkiye 2020 yılında hala düşünce ve kanaat özgürlüğü, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ihlallerinin, çıplak aramanın, sadece hukuki alanda değil, sosyal ve siyasî alanda da adaletsizliklerin sürdüğü bir ülke konumundadır. Bugün, gelirde ve vergide adaletsizlik de zirvededir” denildi.

Gazetelere ilan yasağı

Erkek’in raporda altını çizdiği diğer başlıklara dair “Bu dönemde öne çıkan ihlâl başlıkları ise gazetelere ilân yasakları, RTÜK’ün adaletsiz cezaları, kadına karşı artan ve cezasız kalan şiddet, gazeteciliğin suç sayılması, partimizin yayınlarının toplatılması, Cumhurbaşkanına hakaret iddiaları, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılamaması gibi uygulamalar olmuştur. Bu dönemde ayrıca, infaz düzenlemesiyle örtülü af, baroları siyasallaştıran ve bölen yasa, STK’lara kayyum düzenlemesi, Kanal İstanbul dayatması, yeni kayyumlar ve yeni çevre hukuksuzlukları hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.