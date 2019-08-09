Afrin'deki TSK üssüne YPG saldırısı: 2 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine, Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce, tanksavar roketiyle yapılan saldırıda, iki asker yaralandı. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine tanksavar roketiyle düzenlenen saldırıda iki askerin yaralandığı, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedeflerin vurulduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur." AA

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