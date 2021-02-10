AİHM’den 3 ihlâl kararı daha

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün Türkiye’yi, ‘insanlık dışı muamele’, ‘bilgiye erişimin ve özel hayatın gizliliğinin ihlâli’ gerekçeleriyle üç ayrı dâvâda mahkûm etti.

AİHM’in Türkiye’ye yönelik kararları, tecavüze uğrayan N.Ç. adlı bir çocuğun ‘insanlık dışı muameleye maruz bırakılması’, Balyoz dâvâsında cezaevine giren Koramiral Kadir Sağdıç’ın ‘özel hayatın gizliliği hakkının ihlâl edilmesi’ ve Avukat Ramazan Demir’in Silivri’de tutuklu olduğu dönemde ‘kendini savunacak bilgiye erişim hakkının ihlâli’ sebebiyle yapılan başvuruların sonucunda geldi. Türkiye her üç dâvâ için de tazminata mahkûm edildi.

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