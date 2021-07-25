Akademisyenlerden suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınan rektör Prof. Dr. Melih Bulu, yardımcıları Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 16 Temmuz’da suç duyurusunda bulundu.

Medyascope’un haberine göre; akademisyenler, bahsi geçen isimlerin “kamu görevlileri olarak kanunda kendilerine verilen görev ve yetkilerden şahsî emelleri için yararlandıklarını, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine ve kamunun zararına neden olacak şekilde idarî işlemler, eylemler gerçekleştirdiklerini” bildiren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atanmış yönetimin eylemlerinin önemli bir kısmının “Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nu ele geçirmeye yönelik olduğunu” iddia etti.

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