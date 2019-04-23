Akar'dan F-35 ve Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

"F-35 konusunda tabiki B planımı var''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "F-35 konusunda tabiki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul" dedi.

''ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil." dedi.