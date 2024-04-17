AKP 2019’dan ders almadı

Dr. İbrahim Uslu AKP’nin 2019 seçimlerinden ders almadığına dikkat çekerken, Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, kucaklayıcı bir dil inşa edilmezse kaybetmeye devam edeceğine dikkat çekti.

Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu, AKP’nin yeniden merkez parti konumuna dönemeyeceğini belirterek, “Çünkü merkez parti olmak daha fazla şeffaflık ve katılımcılık gerektiriyor. Erdoğan bunu istese bile başaramaz çünkü Ak Parti’yi yöneten onca güç yapısını kontrol etmesi imkansız. Sonuç olarak Ak Parti’nin buradan bir geri dönüşü yok” dedi. Karar’ın haberine göre Uslu, “Ak Parti 2019 seçim sonuçlarını sorguladı mı? Ben hatırlamıyorum. Zaten 2019’daki o sonuçları sorgulamış olsaydı bugüne kadar uyguladığı o daha da sağa-otoriterliğe giden adımları atar mıydı. Bundan 10 ay önce yüzde 35’e düştüğünde sorgulamayan bünye yüzde 30’a düştüğünde de bu başarısızlığı benimser, bir şey demez. Bu karizmatik liderlik figürünün Ak Parti’deki bir değişime engel olduğunu düşünüyorum. Ak Parti’de oluşan yeni kurumsal kültürün, yapının ve doktrinin düzelmeye yönelik bir değişime uygun olmadığı fikrindeyim” ifadelerini kullandı.

‘Kucaklayıcı dil inşa edilmeli’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki yazısında, AKP’nin son seçimi kaybetmesine değindi. Ünal, bu seçimin kaybedilmesinin analizini yaparken; Van’daki protestolardan sonra tehditkar ifadeler kullanan Mehmet Uçum’a ve Monako’dan ıstakozlu paylaşım yapan AKP milletvekili Şebnem Bursa’lıya dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘Külliye’den sallanan parmakları kırması gerektiğini’ söyleyen Ünal, şunları yazdı: “Erdoğan, acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin Külliye’den kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monako’dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir.”

Haber Merkezi