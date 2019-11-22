"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

AKP, 30’ların CHP’si gibi

22 Kasım 2019, Cuma 21:18
AKP’li eski milletvekili Emin Şirin, “AK Parti tam tenkit ettiği, 1930’lardan 1946’ya kadar olan CHP uygulamasını birebir daha katı daha sert bir şekilde uyguluyor” dedi.

AKP’li eski milletvekili Emin Şirin, Çağlar Cilara’nın YouTube kanalındaki programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Şirin, “Adalete itimat hiç kalmadı. Bu durum normaldir ben bunları hiç anormal karşılamıyorum. AK Parti tam tenkit ettiği, 1930’lardan 1946’ya kadar olan CHP uygulamasını birebir daha katı daha sert bir şekilde uyguluyor” ifadelerini kullandı. Toplum olarak kolektif akıl tutulması içerisinde olduğumuzun altını çizen Şirin, “(Yıldıray Oğur yazısında) ‘Kolektif narsissizime kapılmış vaziyetteyiz’ dedi. Kolektif narsissizim lafı çok doğru. Bunu dış politikada da iç politikada da görüyoruz. Özellikle dış politikada çok etkisini görüyoruz. Bu tehlikeli bir şeydir. Ayrıca da bir kolektif akıl tutulması içindeyiz. Kolektif kamplaşma içindeyiz. Sağduyulu hukuku aramamız lazım” dedi.

Adalete itimat kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın, düzenlediği toplantıya AKP milletvekillerinin ve AKP’li belediye başkanlarının katılmasını eleştiren Şirin, “Parti devleti olduk. 16 Nisan rejiminin icabı bu. AK Parti’nin diline pelesenk ettiği en önemli konulardan biri; tek adam rejimi, tek şef rejimi. Özellikle CHP’nin 1930’lardaki uygulamalarını tenkit ediyorlar. 1946’ya kadar olan uygulamalarını. Neydi o zamanki durum Parti devletiydi. Aynı işte bugün de parti devleti. 16 Nisan rejiminden başka bir şey bekleyemezsiniz. Onun için demin bahsi geçen kişilerin (Ahmet Altan Nazlı Ilıcak) yargılamalarında da hukuka itimadın kaybolduğunu söyledim. Anketlerde de bir felaket çıkıyor. Adalete itimat hiç kalmadı. Bu durum normaldir ben bunları hiç anormal karşılamıyorum. AK Parti tam tenkit ettiği, 1930’lardan 1946’ya kadar olan CHP uygulamasını birebir daha katı daha sert bir şekilde uyguluyor” şeklinde konuştu.

PYD bu işin kazananıdır

Barış Pınarı Harekâtını değerlendiren Şirin, şunları söyledi: “PYD bu işin kazananıdır, toprak aldı statü kazandı. Esad’la anlaşma yaptığı takdirde bize çok büyük risk olarak dönecek. Şimdi biz nasıl düşünüyoruz diye baktığımız zaman ben Burhanettin Duran’dan takip ederek bilgi sahibi oluyorum. Dikkatli yazan bir insan ama çok tehlikeli şeyler de yazıyor. Gördüğüm kadarıyla biz bu işi kazandık, PYD’yi tasfiye ettik kafası içindeler. Çok ileriye de gidiyor. Bunlar çok tehlikeli laflardır. “Ferhat Abdi Şahin de, bugünlerdeki bütün cila faaliyetlerine rağmen, PKK’nın Suriye kolunun ele başısı olarak kodlanacak. Türkiye’nin tasfiye edilecek terör ele başıları listesindeki yerini koruyacak” lafının yurtdışında herhalde neye yol açacağını idrak ediyorlardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buna benzer bir şey söyledi. Bunlar oluyor ama Türkiye’nin resmi politikası olarak bunların bu şekilde ilan edilmesi, karşı tarafın dünya nezdindeki sempatisini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. PYD dünyada kahramanlaşıyor.” 

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya imam yetiştirecek

    KHK’ya karşı tazminat zaferi

    Alternatif seslere tahammül yok

    Beraat eden akademisyenlere gizli takipsizlik

    UNESCO, Mevlânâ’nın sözünü hatırlattı

    Said Nursî iman kurtarma mücadelesi verdi

    AKP, 30’ların CHP’si gibi

    Mercimekte bağımlıyız

    Çin'den ABD'ye gözdağı: Ticaret savaşından çekinmiyoruz

    Erdoğan: YPG'ye 33 bin tır silah verildi

    'Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

    Şehit Savcı Selim Kiraz'ın davasında sanıkların cezası onandı

    Bahçeli: Seçim zamanında yapılmalı

    Doğu Akdeniz'de dördüncü sondaj

    2 şehir dışında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

    İngiltere'den DEAŞ'lıların yetim çocuklarına ilişkin karar

    Bolivya'da cenaze gerginliği

    Konut satışlarında en fazla artış ve en fazla düşüş hangi şehirlerde?

    Erken seçim tartışması erken başladı

    Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barış Pınarı’nda son durum
    Ali FERŞADOĞLU

    İnançsız ders kitaplarını kim yazdırıyor?
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya ve kritik meselelerdeki duruşu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erken seçim tartışması erken başladı
    Risale-i Nur'dan

    İnsanları fikren dalâlete atan sebeplerden biri
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân tahrif edilmiş midir?
    Genel

    Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kayıp veya kaçırılmış çocuklar meselesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.