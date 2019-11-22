AKP, 30’ların CHP’si gibi

AKP’li eski milletvekili Emin Şirin, “AK Parti tam tenkit ettiği, 1930’lardan 1946’ya kadar olan CHP uygulamasını birebir daha katı daha sert bir şekilde uyguluyor” dedi.

AKP’li eski milletvekili Emin Şirin, Çağlar Cilara’nın YouTube kanalındaki programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Şirin, “Adalete itimat hiç kalmadı. Bu durum normaldir ben bunları hiç anormal karşılamıyorum. AK Parti tam tenkit ettiği, 1930’lardan 1946’ya kadar olan CHP uygulamasını birebir daha katı daha sert bir şekilde uyguluyor” ifadelerini kullandı. Toplum olarak kolektif akıl tutulması içerisinde olduğumuzun altını çizen Şirin, “(Yıldıray Oğur yazısında) ‘Kolektif narsissizime kapılmış vaziyetteyiz’ dedi. Kolektif narsissizim lafı çok doğru. Bunu dış politikada da iç politikada da görüyoruz. Özellikle dış politikada çok etkisini görüyoruz. Bu tehlikeli bir şeydir. Ayrıca da bir kolektif akıl tutulması içindeyiz. Kolektif kamplaşma içindeyiz. Sağduyulu hukuku aramamız lazım” dedi.

Adalete itimat kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın, düzenlediği toplantıya AKP milletvekillerinin ve AKP’li belediye başkanlarının katılmasını eleştiren Şirin, “Parti devleti olduk. 16 Nisan rejiminin icabı bu. AK Parti’nin diline pelesenk ettiği en önemli konulardan biri; tek adam rejimi, tek şef rejimi. Özellikle CHP’nin 1930’lardaki uygulamalarını tenkit ediyorlar. 1946’ya kadar olan uygulamalarını. Neydi o zamanki durum Parti devletiydi. Aynı işte bugün de parti devleti. 16 Nisan rejiminden başka bir şey bekleyemezsiniz. Onun için demin bahsi geçen kişilerin (Ahmet Altan Nazlı Ilıcak) yargılamalarında da hukuka itimadın kaybolduğunu söyledim. Anketlerde de bir felaket çıkıyor. Adalete itimat hiç kalmadı. Bu durum normaldir ben bunları hiç anormal karşılamıyorum. AK Parti tam tenkit ettiği, 1930’lardan 1946’ya kadar olan CHP uygulamasını birebir daha katı daha sert bir şekilde uyguluyor” şeklinde konuştu.

PYD bu işin kazananıdır

Barış Pınarı Harekâtını değerlendiren Şirin, şunları söyledi: “PYD bu işin kazananıdır, toprak aldı statü kazandı. Esad’la anlaşma yaptığı takdirde bize çok büyük risk olarak dönecek. Şimdi biz nasıl düşünüyoruz diye baktığımız zaman ben Burhanettin Duran’dan takip ederek bilgi sahibi oluyorum. Dikkatli yazan bir insan ama çok tehlikeli şeyler de yazıyor. Gördüğüm kadarıyla biz bu işi kazandık, PYD’yi tasfiye ettik kafası içindeler. Çok ileriye de gidiyor. Bunlar çok tehlikeli laflardır. “Ferhat Abdi Şahin de, bugünlerdeki bütün cila faaliyetlerine rağmen, PKK’nın Suriye kolunun ele başısı olarak kodlanacak. Türkiye’nin tasfiye edilecek terör ele başıları listesindeki yerini koruyacak” lafının yurtdışında herhalde neye yol açacağını idrak ediyorlardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buna benzer bir şey söyledi. Bunlar oluyor ama Türkiye’nin resmi politikası olarak bunların bu şekilde ilan edilmesi, karşı tarafın dünya nezdindeki sempatisini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. PYD dünyada kahramanlaşıyor.”

İstanbul – Yeni Asya