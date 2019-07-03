AKP’de ‘yalnızlaşma sendromu’ hâkim

31 Mart seçimlerinde sürpriz kayıplar yaşayan AKP, kendi içinde kaynamaya başladı.

Hükümete yakın kalemler, AKP içerisinde sesler yükseldiğini, kayıpların nedeninin yanlış politikalar olduğuna dair eleştiriler sunulduğunu kulis bilgileriyle aktarıyor.

AKP kulislerindeki gözlemlerini aktaran Habertürk gazetesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’nin kendi iç dengelerinde de seçmen nezdinde de açıklarının artık ‘görünür’ olduğunu kaydetti. Sarıkaya, bakanlarla milletvekilleri arasındaki kopukluğa ilişkin ise şu olayı yazdı; “Bir kadın milletvekilinin ilinin sorunu için bir bakan yardımcısına iki haftada ulaşıp, bir hafta sonrasına ancak randevu alıp, bakanlığa gittiğinde de karşılaştığı durumu anlatan hikâye kulaktan kulağa aktarılıyor. Ardından gelen hayıflanma da durumu özetliyor: ‘Seçmen ile hükümet arasında köprü olmak için seçildik, adımız da vekil; atanmış yukarıdan bakıp iş yapmaz oldu; bizi de seçmen talebini çözemez hâle getirdi…’” “Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim AK Parti’ye ‘yalnızlaşma sendromu’ hakim olmuş. Seçmen milletvekilinde, teşkilat genel merkezde, milletvekili bakanlıkta yalnızlaşmış” diyen Sarıkaya, parti içinde sistem sorgulaması başladığını aktardı. Muharrem Sarıkaya iktidar partisi içindeki diğer bir gözlemini de şöyle paylaştı: “AK Parti kulisinde milletvekilleri bugüne kadar rastlanmadık şekilde yakınmalarını yüksek sesle yapıyor…”