AKP iktidarında gazeteci bayramı olmaz

Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski başkanı ve İzmir Milletvekili Atila Sertel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, yasakların, işsizliğin zirve, özgürlüklerin, ekonomik bağımsızlığın ise dip yaptığı bir ortamda bayramdan söz edilemeyeceğini belirterek, “Gazetecilerin AKP iktidarında bayram yapması mümkün değildir. Gazeteciler ne zaman ki tüm haklarına kavuşacak, işte o gün 10 Ocaklar yeniden bayram havasında kutlanacak” dedi.

BASIN KAN KAYBEDİYOR Türkiye’de yayınlanan gazete ve televizyon sayısının son bir iki yıl içinde neredeyse yarı yarıya azaldığını bildiren Sertel, kamu gücü kullanılarak yaygın medyanın yüzde 95’ini tam kontrolüne alan iktidarın, ‘muhalif’ medyayı çökertmek için RTÜK, BİK ve Yargıyı kullandığını vurguladı. Atila Sertel, şunları söyledi: “RTÜK ve BİK cezaları, artan girdi maliyetleri ve uydu kiraları karşısında yaşam savaşı vermeye devam etti. Bu ekonomik savaşta 12 binden fazla gazeteci işsiz kaldı. İşlerini kaybetmedikleri için şanslı olanlar ise açlık sınırında çalışmaya devam ediyorlar. Her türlü zorluğa rağmen gerçek gazeteciler bu baskılara boyun eğmedi, zorluklara teslim olmadı.” RECEP GÖREN - ANKARA

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