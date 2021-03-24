AKP kongresi yine lebaleb

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere sağlıkçıların pandemi tedbirlerine dikkat çekmesine rağmen, kongre salonunda birçok ilden otobüslerle gelen katılımcıların oluşturduğu bir kalabalık vardı.

Erdoğan’ın Rize’deki kongrede “Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize’de salon lebaleb (ağzına kadar dolu) dolu” diyerek kalabalığı övmesinin ardından dün de pandeminin hiçe sayılması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Berat Albayrak listede yok AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede, partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu da oluştu. 75 kişilik yeni MKYK listesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra siyasetten uzaklaşan ve bir süredir AKP yönetimine geri döneceği iddia edilen Berat Albayrak’ın yer almaması en dikkat çeken noktalardan biri oldu. AKP’nin yeni genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş oldu.

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