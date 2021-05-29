‘AKP köşeye sıkıştı’

Financial Times (FT) gazetesi, Sedat Peker’in videolarındaki iddia ve suçlamalara yer verdi.

Ayla Jean Yackley imzalı haberde, ‘Gangster, politik elitlere karşı videolarıyla Türkiye’yi şaşkına çevirdi’ başlığı kullanıldı. Videolarda, bazı hükümet yetkilileri ile ailelerinin uyuşturucu kaçaklığı, tecavüz ve cinayetle suçlandığını yazan Financial Times’ın haberinde, Peker’in ‘ağabey’ diyerek seslendiği ve ‘işin içine dahil etmediği’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresindekilere yöneltilen iddiaların, 20 yıl önce ‘organize suçun siyaset üzerindeki hâkimiyetini kırma vaadiyle iktidara gelen AKP’nin ismini lekelediği’ belirtildi. Haberde, “Koronavirüsü salgını ve ekonomik çöküntüyle mücadele konusunda AK Parti desteğinin rekor düzeyde azaldığı bir dönemde Peker, AK Parti’yi köşeye sıkıştırmış gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

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