AKP’li avukatlar hâkim ve savcı yapıldı

Gezi Parkı, Sedef Kabaş ve Cemal Kaşıkçı davalarında tartışmalı kararlara imza atan hâkimlerin 15 Temmuz’dan sonra yargıya girdiği anlaşıldı.

Yargıda henüz kıdemleri çok düşük olan bu hâkimlerin, İstanbul gibi birinci bölgeye atanarak kritik davalarda görev alması soru işaretlerine neden oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar yargıya yaklaşık 12 bin yeni hâkim ve savcı alındı. Gazeteci Barış Yarkadaş, milletvekiliyken o dönem yargıya alınan hâkim ve savcıları gündeme getirmişti.

DW Türkçe’ye konuşan Yarkadaş, bu şekilde yaklaşık AKP teşkilatlarında yöneticilik yapan bin avukatın yargıya girdiğini ileri sürdü. İktidar partisinin bunu yapmak için sınavdaki 70 puan barajını kaldırdığını savunan Yarkadaş, “Ve böylece neredeyse sınava giren her avukat, mülakata girme hakkını kazandı. Bunun yapılmasının tek sebebi 70 puanı alamayacak AKP’lilerin mülakata sokulabilmesiydi” dedi.

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