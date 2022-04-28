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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

AKP’li avukatlar hâkim ve savcı yapıldı

28 Nisan 2022, Perşembe 17:00
Gezi Parkı, Sedef Kabaş ve Cemal Kaşıkçı davalarında tartışmalı kararlara imza atan hâkimlerin 15 Temmuz’dan sonra yargıya girdiği anlaşıldı.

Yargıda henüz kıdemleri çok düşük olan bu hâkimlerin, İstanbul gibi birinci bölgeye atanarak kritik davalarda görev alması soru işaretlerine neden oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar yargıya yaklaşık 12 bin yeni hâkim ve savcı alındı. Gazeteci Barış Yarkadaş, milletvekiliyken o dönem yargıya alınan hâkim ve savcıları gündeme getirmişti.

DW Türkçe’ye konuşan Yarkadaş, bu şekilde yaklaşık AKP teşkilatlarında yöneticilik yapan bin avukatın yargıya girdiğini ileri sürdü. İktidar partisinin bunu yapmak için sınavdaki 70 puan barajını kaldırdığını savunan Yarkadaş, “Ve böylece neredeyse sınava giren her avukat, mülakata girme hakkını kazandı. Bunun yapılmasının tek sebebi 70 puanı alamayacak AKP’lilerin mülakata sokulabilmesiydi” dedi.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    29.4.2022 18:40:16

    Malum zihniyyetin iktidar olması ve ikdidarda kalması için her şey mübah ve her şey meşrudur. Bu konuda fetva verecek ulemai Su' denebilecek çok fetvacılarıda yeterince bulabiliyorlar! Dünya siyaseti aldatıcıdır. Aldandılarda. Ve netice ortada.Allah islah etsin ve basiret ihsan etsin.

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