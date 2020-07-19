AKP’liler arasında ‘ihale’ gerginliği

Yozgat’ta Halk Bank’ın mülkiyetinde bulanan Özel Şifa Hastanesi’nin arazisinin satış ihalesi yapıldı.

İhaleye Yozgat Belediyesi de katılarak 10, 5 milyon liraya kadar teklif verdi. Ancak ihaleyi AKP Belediye Meclis üyesi Alparslan Akyüz 11,5 milyon lirayla kazandı. İhalenin ardından ihaleyi kazanan Akyüz’e tepki gösteren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse “Konu hukuka uygun, ama usûle uygun değil. Belediye meclis üyesi arkadaşımızın veya onun ailesinin burada bir alış veriş yapması hukuka uygun olsa da vicdana uygun olmadığını düşünüyoruz. Tavsiyemiz bu işten feragat etsinler” dedi. Köse, ihaleye çıkan arazinin park alanı olarak kullanılacağını ve bunun değişmeyeceğini belirterek “Biz burada olduğumu sürece orası park alanından çıkarılmayacaktır” diye konuştu.