AKP'nin Kadıköy'deki tepki çeken afişi kaldırılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kadıköy’deki vapur iskelesi girişine AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı afiş için ‘kaldırılması’ yönünde karar verdi.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı AK Parti afişi için YSK, 'kaldırılma' yönünde karar verdi. YSK kararında “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağı, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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