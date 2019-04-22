AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel'den açıklama

Özel, YSK'den ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda İstanbul seçimiyle ilgili itiraz dilekçelerinin ele alındığını, daha sonra kendisine söz verildiğini ifade etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren bir sunum yaptığını aktaran Özel, şunları söyledi:

"Sunumun içeriği dilekçemizin kısa bir özetiydi. Olaylar, iddialar, ayrıca dilekçe ekindeki tüm belge ve bilgileri tek tek kurul üyelerine göstererek, klasörler içinde, içi boş deliller, evraklar olmadığını, sonuca ne denli etkili belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Bunların görsellerini de sunarak bir sunum yaptım. Kurul üyelerimizin arada soruları oldu, onları da cevapladık. Bu süreçle ilgili daha farklı hukuki görüşler elimizde vardı. Onları da Kurul üyeleriyle paylaşma imkanı oldu."

Recep Özel, kendi sunumumun tamamlanmasının ardından Kurul üyelerinin bir değerlendirme yapması için toplantının yarına bırakıldığını kaydetti.

Bundan sonraki süreç

AKP YSK Temsilcisi Özel, bundan sonraki sürecin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Kurul üyelerimiz bundan sonra ara kararlar kurarak, bizim talep ettiğimiz bilgileri belgeleri ilçe seçim kurullarından gerekirse savcılıktan, memur olup olmadıkları konusunda Devlet Personel Başkanlığından isteyebilecek, her yerden istenecek. Çünkü delillerimizi gösterdik, adresini de gösterdik, delillerin adreslerinden istenmesi noktasında ara kararları sırasıyla vermesi gerekecek, öyle bir süreci yaşayacağız."